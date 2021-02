IL TOP Forza Horizon 4 è uscito nel 2018, ma non è invecchiato di un solo giorno, ed è ancora oggi uno dei più divertenti videogame di corse degli ultimi anni, forse il più divertente in assoluto. Di sicuro, quello più ricco di contenuti, ambientazioni, possibilità di gioco. E automobili. Tante automobili.

OPEN WORLD Ambientato in una versione ristretta del Regno Unito, Forza Horizon 4 offre una enorme mappa di gioco aperta, completamente esplorabile da un capo all’altro senza limiti e restrizioni. Esplorando la mappa si incontrano eventi, gare e campionati da affrontare senza un ordine specifico, se non quello deciso da noi.

QUATTRO STAGIONI A mischiare le carte in tavola c’è il passare del tempo: il ciclo giorno e notte, che permette di gareggiare al buio, quando tramonta il sole, o in pieno giorno; ci sono le condizioni meteo variabili, che possono mutare da un momento all’altro, trasformando una “semplice” gara su sterrato sotto il sole in una corsa nel fango tra fulmini e pioggia battente. In Forza Horizon 4 cambiano anche le stagioni: con loro muta il paesaggio, ma soprattutto cambiano le condizioni della strada e dei tracciati.

MILLE COSE DA FARE Non è tutto: ci sono gare su circuito, gare da punto a punto, su strade asfaltate e in mezzo ai boschi, tra le montagne e nel deserto, con le supersportive o le buggy da rally, le utilitarie e le hypercar. Il mondo di gioco è pieno di altre attività collaterali, dalla scoperta di gioielli dimenticati dell’automobilismo alla raccolta di collezionabili e prove di abilità (autovelox, drift ecc.). Se poi vi piace il gioco online, anche lì c’è di che sbizzarrirsi, tra sfide e tornei.

450 AUTO Il modello di guida è molto immediato e intuitivo, con numerose opzioni per personalizzare l’esperienza di gioco e la difficoltà complessiva. La simulazione fisica è comunque molto rigorosa, perché è la stessa dei più seriosi Forza Motorsport (sempre di Microsoft). Ci sono più di 450 vetture all’interno del gioco, ognuna ricreata in maniera fedelissima, sia all’esterno che all’interno. E ciascuna, naturalmente, si guida in maniera diversa. Mi credete adesso, quando dico che Forza Horizon 4 è uno dei videogame più ricchi di contenuti di tutti i tempi?

TRE VERSIONI La versione Steam di Forza Horizon 4, come quella già disponibile sulle console Xbox e su PC tramite il Microsoft Store, permette di giocare con risoluzioni fino a 4K e con HDR attivato. In uscita il 9 marzo, il gioco sarà pubblicato in tre diverse edizioni:

Standard Edition : Forza Horizon 4 e il pacchetto Formula Drift Car

: Forza Horizon 4 e il pacchetto Formula Drift Car Deluxe Edition : Forza Horizon 4, Formula Drift Car, pass auto per nuove vetture, pacchetto Best of Bond Car con le auto di 007

: Forza Horizon 4, Formula Drift Car, pass auto per nuove vetture, pacchetto Best of Bond Car con le auto di 007 Ultimate Edition: Forza Horizon 4, Formula Drift Car, pass auto per nuove vetture, pacchetto Best of Bond Car, Welcome Pack, pacchetto VIP per punti esperienza extra, espansione LEGO Speed Champions

L’espansione LEGO meriterebbe da sola il prezzo del biglietto: comprende una nuova mappa di gioco, realizzata completamente con i mattoncini LEGO, e auto prese dal catalogo Speed Champions, tra cui la Ferrari F40 e la McLaren Senna.

PREZZO I prezzi delle varie edizioni? Non ancora annunciati. Sul Microsoft Store di Windows costano rispettivamente 32,49 euro, 49,99 euro e 89,99 euro. C’è da attendersi cifre analoghe anche su Steam, dove però sono più frequenti saldi e promozioni, e dove è quindi più facile spuntare un prezzo più vantaggioso. Per sicurezza, tenete d’occhio la pagina ufficiale del gioco su Steam.