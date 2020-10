ULTIMI TEST Lamborghini SCV12 Essenza, una hypercar da pista a tiratura limitata che si prepara a ridefinire il concetto stesso di auto ad altissime prestazioni. Progettata da Lamborghini Squadra Corse e disegnata dal Centro Stile Lamborghini, l’ultimo bolide di Sant’Agata Bolognese è stata avvistata alcuni giorni fa sul circuito di Monza. Il video che vi proponiamo mostra dapprima le fasi del warm-up, con l’auto ferma ai box con la cappottatura motore rimossa. Terminata le prove di riscaldamento, l’hypercar si lancia in una serie di giri veloci sul tracciato brianzolo. Per le sue caratteristiche tecniche, Monza è la pista ideale per mettere alla frusta impianto frenante e comportamento dinamico della vettura. Durante la giornata di test, al volante del prototipo pre-serie si alternano Emanuele Pirro e Raffaele Giammaria.

TORO SCATENATO Vera anima della nuova Essenza è il suo stupefacente 6,5 litri V12 aspirato che eroga la bellezza di 830 CV. Tutta questa potenza viene gestita da un inedito cambio portante a 6 rapporti X-trac, posto trasversalmente sul retrotreno e abbinato alla trazione posteriore. L’aerodinamica è figlia dell’esperienza maturata da Lamborghini Squadra Corse nelle competizioni GT e assicura un livello di efficienza e deportanza addirittura superiore a quello di una vettura GT3. Insomma, un autentico demonio da pista che darà parecchio filo da torcere alle rivali. In attesa che Lamborghini renda pubblici i dati delle performance, non ci resta che gustarci questo epico video e l’incantevole rombo del nobile V12.