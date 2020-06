IN ATTESA DEL REVEAL Solo alcuni giorni fa vi avevamo offerto un'anteprima della nuova Lamborghini SCV12. Domani, però, l'auto sarà svelata al mondo nella world premiere ufficiale: basata sulla Aventador, la SCV12 è l'ultima creatura partorita dalla Squadra Corse di Sant'Agata Bolognese. Quale miglior modo di fare la sua conoscenza, se non un video onboard insieme al brand ambassador del Toro Emanuele Pirro a Imola? Un solo consiglio: volume a manetta!

LA PIÙ POTENTE DI SEMPRE Qui il V12 aspirato da 6,5 litri fa segnare un nuovo record quanto a prestazioni, con oltre 830 CV di potenza. Merito anche delle nervature che incanalano l'aria verso la presa d'aria sul tetto della SCV: una bella boccata d'ossigeno al propulsore, una dose extra di CV per chi avrà la fortuna di guidarla.

AERODINAMICA DA CORSA Telaio monoscocca in fibra di carbonio di ultima generazione, sospensioni posteriori con schema push-rod installate sul cambio (sequenziale a 6 rapporti), pneumatici slick appositamente sviluppati da Pirelli e, dulcis in fundo, un'aerodinamica da GP, con un alettone in fibra di carbonio ad ala fissa che è uno degli artefici del grip da auto del Campionato GT3. Domattina durante la presentazione streaming sarà svelato tutto il resto. Restate connessi.