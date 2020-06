Incidente sul set di Top Gear

Anche i professionisti più navigati possono incappare in una disavventura al volante. Può perfino capitare a un conduttore di Top Gear. È il caso di Paddy McGuinness, dal 2019 in forze al mitico programma BBC (visibile anche su Netflix) dedicato alle auto più belle del mondo. Mercoledì, sul set di Top Gear in condizioni meteorologiche non esattamente favorevoli (pioggia torrenziale), il Nostro ha avuto un incidente alla guida di una Lamborghini Diablo del 1990.

COSA È SUCCESSO L'episodio è accaduto nel nord dello Yorkshire, dove la produzione stava girando alcune scene per il programma. I primi report della storia dicevano addirittura che McGuinness avesse rischiato di morire nell'incidente, ma ci ha pensato lui stesso (e anche sua moglie Christine) a chiarire le cose attraverso i social network. Non solo l'attore fortunatamente non si è fatto molto male, ma anche l'auto potrà essere sistemata in tempi ragionevolmente brevi.

LA DICHIARAZIONE Questa la dichiarazione di McGuinness: ''Ho finalmente avuto l'occasione di guidare una delle auto dei miei sogni di bambino, ma si dà il caso che le supercar di trent'anni fa non amano il diluvio. La Diablo può essere davvero crudele. Il V12 ti cattura e poi improvvisamente ti morsica! L'auto è una meraviglia e la rimetteremo in sesto. Per quanto mi riguarda, i miei programmi consistono di una tazza di te, paracetamolo e probabilmente un pianto liberatorio''.

I DETTAGLI La BBC ha confermato l'incidente e sottolineato che l'attore ha ricevuto immediato soccorso medico ma che non ha riportato problemi. McGuinness ha parlato di pioggia torrenziale, ma altri report riferiscono di una macchia d'olio su una curva della strada, che ha portato l'auto a sbandare contro una staccionata di legno, circostanza successivamente confermata anche dall'attore stesso. Secondo le informazioni diffuse, McGuinness stava guidando a soli 56 km/h nel momento dell'impatto. Le foto che circolano mostrano danni alle fiancate della Diablo, e soprattutto al posteriore, con il paraurti staccato e parti penzolanti. Sul set quel giorno erano presenti anche una Jaguar XJ220 e una Ferrari F40, che non sono state coinvolte nell'incidente.