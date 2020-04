Disavventure al volante

È cosa nota: per ovvi motivi, le celebrità sono spesso alla guida di supercar. Ma non è da tutti saper domare la potenza di certi bolidi, soprattutto in assenza di un adeguato training, e questo a volte ha portato a rocamboleschi incidenti. Non vogliamo ovviamente parlare di episodi gravi e drammatici, ma soltanto di quelle volte in cui la potenza in mano a piloti inesperti forse era troppa, o che le cose non sono andate come dovevano andare. Ecco una lista di dieci episodi selezionati per voi.

Kara Jo

Kara Jo è una playmate di Playboy, e anche se il suo nome non è tra i più noti di questa lista, non si poteva proprio non includere stante la dinamica dell'incidente. Sembra quasi una storia da barzelletta, ma quello che è successo è il grande classico del ''partire dal benzinaio con ancora la pompa nel serbatoio''. Indimenticabile.

Tom Brady

Tom Brady è una superstar mondiale, sia per essere uno dei quarterback più famosi della storia del football sia per il suo invidiato matrimonio con una delle donne più belle del mondo: la top model Gisele Bundchen. L'incidente che lo ha visto protagonista va però annoverato tra i meno ridicoli, almeno per quanto lo riguarda. Difatti, in questo caso, la colpa non era della superstar. È semplicemente capitato che, mentre era al volante della sua Audi, un altro automobilista che ha deciso di non fermarsi con il semaforo rosso gli è andato addosso. Non bene per la sua auto, ma nulla di grave per la sua reputazione.

George Michael

Quello di George Michael è stato un incidente abbastanza famoso: nulla di problematico per il celebre cantante, purtroppo scomparso il giorno di Natale del 2016, ma il fatto che dopo aver fumato marijuana sia andato a schiantarsi contro uno Snappy Snaps (catena di negozi di fotografia) e che siano circolate le foto del fattaccio, ha provocato più di qualche risata.

Michael Phelps

Un'altra celebrità che le indiscrezioni vogliono fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti nel momento dell'incidente è Michael Phelps, forse il nuotatore più forte del mondo. Del resto l'americano di Baltimora non ha mai nascosto la sua passione per le droghe leggere, e non staremmo a fargliene una colpa se non fosse che, alla guida della sua Cadillac Esclade, si è schiantato contro una berlina il cui conducente ha dovuto pure fare una visita in ospedale (per fortuna però senza riportare nulla di grave).

Dwight Eubanks

Dwight Eubanks non è certo una celebrità di prima fascia, ma anche nel suo caso la storia è troppo buffa per non essere riportata. Eubanks è un designer protagonista del reality show americano Real Housewives of Atlanta. Un bel giorno è finito con la sua Mercedes dentro una colata di cemento fresco: la macchina ovviamente non ne ha più voluto sapere di muoversi, e il Nostro ha dovuto assistere a tre ore di lavoro davanti agli occhi di tutti affinché la sua auto fosse tirata fuori da quella imbarazzante situazione.

Dennis Rodman

Dennis Rodman è noto per tante cose. Per la sua carriera nei Chicago Bulls come stella dell'NBA, per i suoi look stravaganti, per i suoi eccessi di ogni tipo, per le sue splendide fidanzate (da Madonna a Carmen Electra)... E la serie The Last Dance (dedicata ai successi della squadra di Michael Jordan) ora in onda su Netflix lo ha riportato alla ribalta proprio in questi giorni. Ma qualche anno fa è finito sui tabloid per un motivo di cui avrebbe sicuramente fatto volentieri a meno: un incidente pazzesco che ha visto la sua Range Rover ribaltarsi in quel della Florida. Incredibilmente, il cestista non ha riportato che pochi graffi, ma la sua auto è finita direttamente dallo sfasciacarrozze.

Mario Balotelli

Mario Balotelli, oltre che per le sue indiscutibili dote calcistiche, è sicuramente noto anche per avventure di vario tipo. Una di queste risale a quando, pochi giorni dopo la firma del contratto con il Manchester City, se ne andava verso gli allenamenti alla guida della sua Audi R8. Perso il controllo della vettura, c'è stato uno schianto che ha danneggiato la macchina abbastanza seriamente, ma nulla di più. La cosa più divertente di questa storia però è quello che è successo quando la polizia è intervenuta sul luogo dell'incidente. Trovando cinquemila sterline in contanti sul sedile del passeggero, gli hanno chiesto motivo di questo inusuale bagaglio. La risposta? ''Beh, sono ricco''.



Rowan Atkinson

Vi abbiamo già parlato della passione per le auto di Rowan Atkinson, noto ai più nel suo indimenticabile ruolo di Mr. Bean. Il suo incidente più clamoroso non è particolarmente buffo, ma è sicuramente degno di nota anche solo per quanto gli è costato. Per quanto fortunatamente ne sia uscito illeso a parte per una botta alla spalla, il conto per la riparazione della sua splendida McLaren F1 finita contro un albero nel 2011 ammontava alla bellezza di 910mila sterline. Una botta più forte di quella presa al volante.

Cristiano Ronaldo

La cosa più notevole dell'incidente occorso a Cristiano Ronaldo mentre nel 2011 era alla guida della sua Ferrari 599 GTB Fiorano nei pressi dell'aeroporto di Manchester è sicuramente il tempismo. Infatti ne ha perso il controllo soltanto due giorni dopo averla comprata. Un problema comunque di poco conto per lui, visto che arrivato a casa ha potuto scegliere quale altra auto utilizzare all'interno di un ampio parco disponibile.

Brian Harvey

Forse in pochi si ricordano degli East 17 e del loro cantante Brian Harvey, star degli anni Novanta. Ma la storia del suo incidente è forse la più imbarazzante di tutte: Harvey è finito all'ospedale dopo essere stato investito dalla sua stessa auto, una Mercedes. Il motivo per cui, secondo il suo racconto, è accaduto questo fatto è ancora più assurdo: il cantante aveva accostato, ed era uscito dall'auto per vomitare dopo aver mangiato troppe patate in camicia, piatto tipico britannico. In questo caso decisamente indigesto.