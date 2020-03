LA BUGATTI CENTODIECI COMPRATA DA CRISTIANO RONALDO

NE FARANNO SOLTANTO DIECI E UNA È PER CR7 Saranno soltanto dieci i fortunati e facoltosi appassionati Bugatti a poter mettere le mani sul volante della Centodieci, l’ultima esclusiva creazione automobilistica dell’atelier di Molsheim in Francia. Fra questi ci sarà anche Cristiano Ronaldo, se i rumor sul suo ordine saranno confermati come sembra. Il fuoriclasse portoghese ha un contratto di 4 anni con la Juventus da 31 milioni di euro all’anno, ma se contiamo il monte ingaggi (come quello che gli vale 16,2 milioni di euro con Nike) il suo reddito annuale sale all’iperbolica cifra di 98,5 milioni annui, qualcosa come 273.000 euro al giorno.

GARAGE DA SOGNO Fatti i conti in tasca all’ex stella del Real Madrid e nota la sua passione per le automobili, non ci vuole molto a rendersi conto che il suo garage, oggi, è fra i più lussuosi esistenti, tra Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce e McLaren. E con l'arrivo della Centodieci sfiorerà il valore di 20 milioni di euro. La nuova Bugatti sarebbe il fiore all’occhiello di questa collezione da favola. La supercar, svelata a Pebble Beach la scorsa estate, è stata pre-venduta ancora prima che fosse svelata al pubblico. Si tratta di un modello a tiratura limitatissima su base Chiron e realizzata per omaggiare la Bugatti EB110 voluta negli anni ‘90 dall’allora titolare del marchio, Romano Artioli. La Centodieci è equipaggiata con un motore W16 da 8 litri per 1.500 cavalli, raggiunge una velocità massima di 380 km/h e copre lo 0-100 in appena 2,4 secondi. Come detto, Ronaldo è un noto fan di Bugatti, già proprietario di una Veyron e una Chiron, quindi aggiungere la Centodieci alla sua personalissima flotta sarebbe davvero un bel colpo.

DUE DI TUTTO Il suo amore per le supercar e il suo status di celebrità gli possono garantire, probabilmente, un pizzico di vantaggio rispetto ad altri potenziali acquirenti. Spendere quasi 9 milioni per un'auto così esclusiva equivale a impegnare un decimo dei suoi ricavi annui, praticamente una goccia nel mare. Il cinque volte pallone d’oro una volta ha affermato che gli piace “avere due di tutto”. Non ne ha mai dato una spiegazione, ma alcune delle sue acquisizioni di auto confermano questa originale preferenza. Infatti, fra i doppioni della sua collezione risultano un paio di Ferrari (una è la F12 Tour de France), altrettante Rolls Royce, di cui una è il SUV Cullinan e McLaren (compresa la Senna) ma, soprattutto, le due Bugatti: una Chiron argento da 2,8 milioni di euro e una Veyron Grand Sport Vitesse nera da 1,9 milioni. Non c'è però l’ormai leggendaria Voiture Noire, come è stato erroneamente riportato dalla stampa qualche tempo fa, smentita prontamente da Bugatti.

... E POI, LE ALTRE Ma ci sono anche una Mercedes Classe G AMG 63 Brabus, che recentemente ha ricevuto come regalo di compleanno dalla sua fidanzata, una Lamborghini Aventador, una McLaren Senna e una Bentley Continental GT. E queste sono solo quelle conosciute da tutti, attraverso i suoi post sui social media. Bugatti non ha commentato se la stella della Juventus abbia effettivamente prenotato una Centodieci dal momento che non è loro politica svelare i nomi degli acquirenti, ma è sufficiente attendere un po’ di mesi: siamo sicuri che CR7 non tarderà a condividere il nuovo arrivo appena potrà.

