Autore:

Dario Paolo Botta

BACK TO THE 90s Ritorno ai mitici anni novanta con la nuova Bugatti Centodieci, una supercar esclusiva realizzata in omaggio all’iconica Bugatti EB110 Super Sport. Prime immagini già trapelate in rete, in anticipo rispetto al reveal previsto al Concours d’Elegance di Pebble Beach (inaugurazione domenica 18 agosto). La Bugatti Centodieci sarà un esemplare più unico che raro, realizzato in un numero limitatissimo di sole 10 unità, dall’astronomico prezzo di 8,9 milioni di dollari, poco meno di 8 milioni di euro.

ICONA Bugatti Centodieci sarà basata sul telaio della Bugatti Chiron, e stando alle prime immagini, non mancheranno le sorprese dal punto di vista estetico. Sono infatti numerosi i cambiamenti al frontale e al retrotreno, le cui linee sono state appositamente riconcettualizzate in maniera tale da rievocare le avveniristiche forme della EB110 Super Sport. Nel complesso, la Bugatti Centodieci si distingue per il suo design tondeggiante e “curvy”, con una serie di soluzioni tecniche d’avanguardia e all’abbondante utilizzo della fibra di carbonio. Il frontale presenta la classica feritoia a semicerchio della EB110 e uno splitter anteriore rastremato per fendere al meglio l’aria. Sulle fiancate, alle spalle dei finestrini laterali, fanno la comparsa dei ritagli circolari, pensati per migliorare i flussi aerodinamici. Al posteriore si notano invece l’ampio diffusore in carbonio, al cui interno sono alloggiati i 4 terminali di scarico allineati verticalmente, e l’intricato ricamo dei gruppi ottici a LED.

PRESTAZIONI AL TOP Stando alle indiscrezioni, l’ultima nata di casa Bugatti sarà equipaggiata con il motore 8 litri quadriturbo W16 già presente sulla Chiron. Si tratta di un propulsore portentoso in grado di sviluppare una potenza complessiva di 1.500 CV e una coppia di 1.600 Nm ai massimi regimi. Lo scatto è davvero fulmineo, con uno 0-100 km/h in 2,4 secondi e una top speed (limitata elettronicamente) di 380 km/h, con possibilità di toccare i 420 km/h. Questa mostruosa potenza verrà scaricata a terra da una trazione integrale permanente, coadiuvata dal cambio automatico DSG a 7 rapporti. Le prestazioni sono davvero da urlo, tuttavia il debutto a Pebble Beach potrebbe riservare qualche sorpresa dal lato della performance. Continuate a seguirci per sapere tutto di questa adrenalinica hypercar.