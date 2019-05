Autore:

Giulia Fermani

LOTTANO PER LEI Gran turismo per le prestazioni, limousine nell'anima per comfort e tecnologia: Bugatti La Voiture Noire è un'auto unica, come unica è anche la cifra da sborsare per averla. 18 milioni di euro sono una somma stratosferica per un'auto eppure c'è già chi ha messo mano al portafogli per aggiudicarsela. Cristiano Ronaldo o Ferdinand Piech? Chi vedremo al volante di questo esemplare unico quando arriverà su strada nel 2021-2022?

LA NOITURE NOIRE Realizzata allo scopo di celebrare i 110 anni dalla fondazione di Bugatti e ispirata alla celebre Tipo 57 SC Atlantic del 1938, Bugatti La Voiture Noire potrà contare sullo lo stesso 16 cilindri da 8 litri che equipaggia anche Bugatti Chiron: 1.500 cv, 1.600 Nm e un set di 6 tubi di scarico.

CHI SE LA AGGIUDICHERA' Al momento delle presentazioni ufficiali era trapelata la notizia che Bugatti La Voiture Noire fosse destinata a Ferdinand Piech, nipote di Ferdinand Porsche ed ex presidente del Gruppo Volkswagen. Secondo alcune indiscrezioni recenti, però, ci sarebbe un altro contendente. Il 34enne attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo sembrerebbe infatti aver già effettuato un primo pagamento per accaparrarsi l'auto fresca di sfilata al Salone di Ginevra 2019.

CR7 PASSIONE MOTORI Il parco auto del giocatore da 31 milioni di euro a stagione Cristiano Ronaldo è già tale da fare invidia ad un emiro, tra Bugatti Chiron, Ferrari 599 GTO, Lamborghini Aventador, McLaren MP4-12C, Audi R8, BMW M6, Porsche 911 Cabrio, Maserati GranCabrio, Bentley Continental GT, Mercedes-Benz S65 AMG e Rolls-Royce Ghost. In mezzo a queste meraviglie, diciamolo, ci starebbe proprio bene la nuova "follia" della Bugatti.