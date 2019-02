Autore:

Giulia Fermani

LA ONE OFF A GINEVRA 2019 Bugatti ha rivelato di aver messo a punto una One-Off celebrativa dei suoi 110 anni di attvità. Bugatti Chiron Sport 110 ans arriva, appunto, a 110 anni dall'uscita della prima auto, la Type 10. Data la vicinanza con il Salone di Ginevra 2019, ci aspettiamo di vedere questa speciale One-Off alla kermesse elvetica e i rumors che iniziano già a circolare sembrano confermare questa ipotesi.

16 MILIONI DI EURO Della chiacchierata hypercar Bugatti Chiron Sport 110 ans esistono solo 20 esemplari e il prezzo è da capogiro: 18,14 milioni di dollari (vale a dire circa 16 milioni di euro). Costruita sulla base della Bugatti Chiron pare sia alimentata anche dallo stesso motore, il W16 8.0 con quattro turbine in grado di sviluppare 1.500 CV e 1.600 Nm di coppia. Esteticamente la Bugatti celebrativa è un omaggio ai cugini d'Oltralpe come dimostra la vistosa bandiera francese sull’alettone posteriore semovibile e sulle calotte degli specchietti. Quella che vedete in foto è la versione con finitura in fibra di carbonio blu opaco a vista, cerchi in lega nero opaco (come i quattro terminali di scarico) e pinze freno blu.