Autore:

Marco Roccab

LETAL WEAPON Le cose stanno cosi: la nuova Bugatti Divo sarà più potente (e non di poco) della già mostruosa Chiron e con un'aerodinamica ancora più sopraffina che le permetterà un'agilità in curva sconosciuta alle Bugatti di nuova generazione fin ora costruite.

AL PREZZO DI UNO YACHT Ma dove vogliono arrivare questi di Bugatti? Semplice, a costruire un'auto da ben 5 milioni di euro millesimata in soli 40 esemplari mondo. E se vi state domandando il perchè abbiano scelto il nome Divo per la nuova creatura, vi rispondo subito. Non si tratta certo retaggi di holliwoodiana memoria ma di Albert Divo, pilota degli anni 20 che, al volante di una Bugatti Tipo 35, conquistò per due volte la Targa Florio

DIVERTIMENTO IN CURVA Sarà un'auto che supererà ogni aspettativa ha detto Stephan Winkelmann, Presidente Bugatti. D'altro canto il motto della Divo parla chiaro: "La felicità non è dietro la curva. È la curva stessa". Parole forti visto che il grosso problema della Chiron e prima ancora della Veyron è sempre stato il peso prossimo alle 2 tonnellate. Ma a quanto pare la Divo sarà diversa. Seppur costruita sulla base della Chiron, la Divo toccherebbe valori di accelerazione laterale ben superiori. Quindi, più leggerezza e maggior carico aerodinamico, due fattori cruciali per la prestazione pura in circuito.

CARROZZERIA ARTIGIANALE Ma visto che si tratta di una Bugatti non ci saranno solo numeri da peli dritti sulla schiena. La cura artigianale sarà ai massimi livelli (del resto ricordo il prezzo di 5 milioni di euro che volendo ti compri yacht). La Bugatti curerà nei minimi dettagli ognuna delle 40 vetture, offrendo livelli di personalizzazione superiori anche a quelli della stessa Chiron, riportando in vita la tradizione del marchio che, nei primi decenni dello scorso secolo, realizzava artigianalmente le carrozzerie dei propri modelli.

QUANDO LA VEDREMO Dopo tutte questa belle parole e, visto che quella che si vede in foto è un'auto coperta da un telo, sappiate che il 24 agosto la Bugatti Divo sarà ufficialmente svelata in California durante il "The Quail - A Motorsports Gathering". Insomma se già il W16 da 1.500 cavalli e 4 turbo della Chiron fa paura, chissà cosa vedremo ora, probabilmente l'aggiunta di una unità elettrica. Attendiamo con ansia.