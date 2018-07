Autore:

Matteo Gallucci

VENGHINO SIGNORI VENGHINO Oggi non si parla d'altro che del colpo di mercato del secolo messo a segno dalla Juventus. Il #CR7Day, così ribattezzato sui social, ha catalizzato qualsiasi redazione perfino la nostra che, divisa dal tifo e invidie di sorta, ha trovato un argomento che mette tutti d'accordo: il parco auto di Cristiano Ronaldo: da fare invidia ad un emiro.

TUTTE LE AUTO DI RONALDO Ebbene sì, anche Cristiano Ronaldo ha una sfrenata passione per le automobili, soprattutto quelle sportive ed esclusive. La sua collezione vanta pezzi rari come l'ultima arrivata: nientemeno di una Bugatti Chiron dotata di un motore da 8 litri W16 sovralimentato con 4 turbocompressori capace di 1.500 cv. Prestazioni da record con lo 0-100 km/h raggiunto in appena 2,6 secondi e la velocità massima di 420 km/h limitata elettronicamente, e fa sorridere visto che gli ingegneri di Bugatti hanno dichiarato che è possibile toccare i 470 orari. Il prezzo della Bugatti Chiron è di circa 3 milioni di euro (tasse incluse) e la sua produzione è stata limitata a 500 esemplari per renderla ancora più prestigiosa e una di queste la vedremo girare presto per le vie di Torino. La Chiron non è l'unica Bugatti del paperone della nazionale lusitana che vanta anche il possesso di una Bugatti Veyron apparsa in un noto spot della Nike. Se la Chiron è l'auto più costosa nel garage di Ronaldo la più "economica" risulta essere una Chevrolet Camaro ZL1 Cabrio dotata di un rispettabilissimo V8 6.2 litri da vera muscle car americana che eroga la ragguardevole potenza di 453 cv ma costa "solo" 57.700 euro con la trasmissione automatica...circa mezza giornata di lavoro del nuovo giocatore della Juventus.

LE FERRARI DI CRISTIANO La vera e propria passione a quattro ruote di Cristiano Ronaldo sono le Ferrari. Cuore italiano, almeno per i motori, con un feeling speciale per un particolare modello: la Ferrari 599 che ha acquistato più volte in differenti allestimenti e versioni. Una è andata distrutta nell'incidente di Manchester nel 2009 (foto nella gallery) che lo ha visto coinvolto ma l'amore per il cavallino non si è interrotto, anzi, lo ha portato verso la serie speciale Ferrari 599 GTO (Gran Turismo Omologata) da circa 600.000 euro. È la sua super car prediletta per il sound del V12 da 6 litri capace di 670 cv che le permette di raggiungere la velocità massima di 335 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 e da 0 a 200 km/h rispettivamente in 3,3 e 9,8 secondi. Questo modello del 2010 rimane ancora oggi uno delle super car stradali del cavallino più veloci di sempre ma non l'unica dell'asso portoghese che vanta nel suo lungo palmares anche l'evoluzione della 599: l'esclusiva Ferrari F12 TDF da 780 cv (799 esemplari al mondo a 400.000 euro l'uno).

SUV E SUPERCAR Ironia della sorte anche un Toro troverà spazio nel garage di Ronaldo. Niente colore granata perché la Lamborghini Aventador di Cristiano è color nero opaco ed è costata quasi 350.000 euro per godere dei suoi 740 cv di potenza. La lista delle super car extra lusso del portoghese sembra quasi infinita e annovera pezzi del calibro di: McLaren MP4-12C, Audi R8, BMW M6, Porsche 911 Cabrio, Maserati GranCabrio, Bentley Continental GT, Mercedes-Benz S65 AMG e Rolls-Royce Ghost. Ovviamente si è fatto contagiare anche lui dalla SUV mania scegliendo per spostamenti più comodi la Range Rover SVR Sport e la Mercedes-AMG GLE 63 S. Sempre all'insegna della sportività visto che sotto al cofano hanno rispettivamente un 5 litri V8 Supercharged da 575 cv e il 5.5 litri da 585 cv con prezzi di circa 135.000 e 140.000 euro ciascuna. Insomma è proprio il caso di dire che Ronaldo ci fa sognare non solo grazie a grandi prestazioni sportive ma anche attraverso alle sue numerose auto. Non ci resta che aspettare il suo prossimo acquisto a quattro ruote e vedere se sarà inserito come testimonial nel grande Gruppo di FCA e Ferrari. Magari in vista proprio del tanto annunciato SUV Ferrari.