Serie tv e automobili, streaming su Netflix

In questo periodo di obbligata permanenza in casa, di forzata distanza dalle vostre auto, e pure in assenza dei campionati del motorsport, abbiamo già pensato di proporvi delle liste con i migliori film per passare il vostro tempo sul divano se siete appassionati di motori. Abbiamo realizzato un grande speciale in più capitoli dedicato al motorsport, e vi abbiamo segnalato anche i migliori film dedicati alle moto. Ma non esistono solo i film: ci sono anche le serie tv. E Netflix è indubbiamente la piattaforma più popolare e diffusa per quanto riguarda questo tipo di intrattenimento. Abbiamo pensato quindi di segnalarvi dieci serie tv disponibili ora in Italia da guardare in streaming attraverso il canale. Ecco a voi la nostra selezione.

Top Gear

Cominciamo con il classico dei classici: Top Gear è la serie prodotta dalla BBC che ha letteralmente rivoluzionato il modo di intendere le auto in televisione. Ora su Netflix sono disponibili in Italia le stagioni 24 e 25 del 2017 e 2018, quindi senza il mitico trio composto da Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May (passati a The Grand Tour su Amazon Prime); ma anche Matt LeBlanc, Chris Harris e Rory Reid non se la cavano affatto male. E inoltre Top Gear è sempre Top Gear!

Guardala su Netflix: https://www.netflix.com/title/70140457

Extra Gear

E se Top Gear è sempre Top Gear e non vi basta mai, ecco pronto per voi anche Extra Gear: il dietro le quinte della trasmissione. Su Netflix ora sono visibili la seconda e la terza stagione, che corrispondono proprio alle sopracitate 24 e 25 del programma vero e proprio. Se volete saperne di più, vedere come sono state realizzate le scene più curiose, e farvi anche qualche risata, Extra Gear è il programma che fa per voi, magari da abbinare puntata dopo puntata al fratello maggiore!

Guardala su Netflix: https://www.netflix.com/title/80174441

Drive to Survive

Di Drive to Survive i nostri esperti di Formula 1 hanno già scritto più volte, ma non si poteva proprio non citare in questa lista. Produzione originale Netflix, dove sono disponibili entrambe le stagioni realizzate, è la docuserie che vi mostra il mondo dei Gran Premi come non era mai stato fatto prima. Talmente ben fatta da essere stata apprezzata anche da molti non appassionati di Formula 1.

Guardala su Netflix: https://www.netflix.com/title/80204890

Hyperdrive

Hyperdrive è una chicca assoluta. Per il momento una sola stagione per dieci episodi: macchine pazzesche, piloti fortissimi e soprattutto circuiti a ostacoli incredibili, dall'estetica che sembra uscita da un videogioco fantascientifico. Tutto è esagerato e sopra le righe, per una delle migliori trasposizioni del mondo delle corse mai vista sullo schermo. Fast and Furious che incontra Wipeout.

Guardala su Netflix: https://www.netflix.com/title/80189648

Fastest Car

Due stagioni già online per quella che è stata la prima produzione originale Netflix dedicata alle automobili. Il concetto è semplice ma molto divertente: una sfida sul quarto di miglio tra una supercar come Lamborghini, Ferrari o McLaren e una serie di auto all'apparenza molto più lente ma in realtà pesantemente truccate. Chi vincerà?

Guardala su Netflix: https://www.netflix.com/title/80190009

Car Masters

Due stagioni online anche per Car Masters, il cui sottotitolo recita ''dalla ruggine alla gloria''. La serie infatti segue la squadra del Gotham Garage prendere in mano auto completamente alla frutta, per cercare di renderle dei bolidi da competizione. L'idea è quella di acquistare un cadavere da 1000 dollari, migliorarlo e rivenderlo, per trasformare progressivamente i mille dollari in centomila. Ci riusciranno?

Guardala su Netflix: https://www.netflix.com/title/80194704

Rust Bros

Rust Bros ha più del documentario rispetto alle altre serie citate, ma la storia che racconta è decisamente affascinante. I protagonisti sono una tre restauratori di auto canadesi, sperduti fra le montagne. Personaggi decisamente particolari, a metà strada tra hippy e squali all'americana, lavorano su auto decisamente malmesse cercando di farle diventare oro. Sono proprio i tre personaggi protagonisti il valore aggiunto di questa serie: i rapporti tra loro, e le loro personalità uniche danno il tocco in più alla storia di 400 macchine non funzionanti parcheggiate tra le montagne canadesi, già diventata culto in tutto il mondo.

Guardala su Netflix: https://www.netflix.com/title/80203254

West Coast Customs

Ben sei stagioni già online per il reality che segue il lavoro di una delle officine più famose del mondo, partita con 5mila dollari di budget e diventata un colosso multimilionario. Tutte le celebrità americane più famose e più amanti delle auto appariscenti sono passate da loro per farsi confezionare su misura bolidi incredibili. Questa serie vi porterà nel loro garage, dove vengono realizzate le creazioni sia per i vip che per le aziende. Ogni puntata è dedicata a una diversa creazione, e vi compaiono star come Shaquille O'Neal o Justin Bieber.

Guardala su Netflix: https://www.netflix.com/title/80135640

Fast and Furious: Piloti Sotto copertura

Che dire che non sia già stato detto di Fast & Furious? Beh, per esempio che su Netflix c'è uno spin-off a cartoni animati! La storia è ambientata due anni dopo l'ottavo episodio della serie e ci mostra Tony Toretto, cugino adolescente di Dominic infiltrarsi in un campionato di corse d'élite che funge da facciata per un'organizzazione criminale. Ovviamente non mancano le corse spettacolari!

Guardala su Netflix: https://www.netflix.com/title/80225085

Comedians in Cars Getting Coffee

Jerry Seinfeld è uno dei personaggi più famosi d'America, grazie alla sitcom che portava il suo nome e che è stata in assoluto il più grande successo televisivo degli anni Novanta. Da noi la serie non ha riscosso grande successo, quindi potrà sembrarvi strano vedere chi sono i suoi amici e soprattutto da quali esemplari è composta la sua collezione di auto. Seinfeld infatti è uno degli uomini più ricchi dello showbusiness mondiale, e unendo questo a una grandissima passione per le auto d'epoca che cosa si ottiene? Esatto, un garage da non credere. Questa piccola serie molto semplice, nata con episodi molto brevi e poi passata a Netflix diventando ''grande'' (perché tutto quello che tocca Jerry Seinfeld diventa oro), ci mostra la vita di un ''pensionato di lusso''. Tutto quello che fa è prendere la macchina, passare a prendere un amico e andare a prendere un caffé con lui, chiacchierando. Solo che gli amici di Jerry Seinfeld sono, per esempio, Eddy Murphy, Ricky Gervais, Steve Martin, Mel Brooks, David Letterman, Jim Carrey, Sarah Jessica Parker e... Barack Obama! E le auto? Quelle ve le lasciamo scoprire!

Guardala su Netflix: https://www.netflix.com/title/80171362