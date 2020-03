PASSIONE A DUE RUOTE La moto ha un ruolo capitale nella storia del cinema, da Easy Rider a Ghost Rider, passando per le infinite scene di inseguimenti nei film d'azione, basti citare Mission: Impossible. Eppure di film sulle competizioni motociclistiche sportive ce ne sono pochi, ma buoni. Abbiamo pescato per voi i migliori, tra documentari e film storici, tra cui l'imperdibile Indian - La Grande Sfida, la vera storia di Burt Munro e della ''Indian'' più veloce del mondo.

I MIGLIORI FILM SUL MOTOCICLISMO

SOGNI DI GLORIA - LA RIVINCITA DI RAF - ''HIGH SPEED'' (2002, Jeff Jensen)

Cast - Paul Nicholls, Andrew Lee Potts, Massimo Ghini, Sienna Miller, Mathieu Carriere, Claudia Pandolfi, George Arrendell, Andrew Fitch, Richard Harrington, Julian Nest

Genere - Drammatico, sportivo

Giudizio - 5,9 (IMDb)

Dove trovarlo - Introvabile in Blu-Ray e DVD, è possibile trovarlo su Youtube digitando il titolo nella barra di ricerca.

Info - Per il giovane Raf, che viene dai sobborghi di Londra e con un padre disoccupato e spesso ubriaco, andare in moto è tutto, al punto che riuscirà ad arrivare nel Mondiale Superbike. Il film ha tutte le licenze del Mondiale Superbike, tanto che i due piloti protagonisti corrono nel team Aprilia Racing. Esiste anche un seguito, The Ride'', che narra il prosieguo delle vicende di Rafael ''Raf'' Sorvino.

FASTER (2003, Mark Neale)

Cast - Ewan McGregor, Valentino Rossi, Max Biaggi, Garry McCoy, Steve Bennet, Jeremy Burgess, Loris Capirossi, Carlos Checa, Claudio Costa, Mick Doohan, John Hopkins, Olivier Jacque, Hamish Jamieson, Josh Lanphear, Eddie Lawson, Bob MLaren, Lou Martin, Trevor Morris, Tad Pilati, Wayne Rainey, Kenny Roberts, Phil Roe, Graziano Rossi, Julian Ryder, Kevin Schwantz, Michael Scott, Barry Sheene, Philippe Vidal, Gemma Voces.

Genere - Documentario, sportivo

Giudizio - 7,8 (IMDb)

Dove trovarlo - Facilmente reperibile in DVD su Amazon, su eBay e su altre piattaforme di e-Commerce, è possibile noleggiarlo o acquistarlo su Youtube.

Info - Il primo di una trilogia di documentari di Mark Neale sulla MotoGP, in questo caso si parla della nasciata della MotoGP (2002) e degli ultimi mondiali della classe 500. Le stagioni su cui si focalizza sono il 2001 e il 2002 e la domanda a cui cerca di rispondere il documentario è: come si fa a essere più veloce di tutti? Il sottotitolo del documentario potrebbe anche essere: come si batte Valentino Rossi? Un racconto narrato con un cast di leggende della 500 e del Motomondiale, tra cui Doohan, Schwantz, Rainey, Roberts e Sheene.

INDIAN - LA GRANDE SFIDA - ''THE WORLD'S FASTEST INDIAN'' (2005, Roger Donaldson)

Cast - Anthony Hopkins, Chris Bruno, Juliana Bellinger, Jessica Cauffiel, Martha Carter

Genere - Biografio, drammatico, sportivo

Giudizio - 7,8 (IMDb)

Dove trovarlo - Reperibile in DVD su Amazon, su eBay e su altre piattaforme di e-Commerce, è possibile noleggiarlo o acquistarlo su Chili.

Info - La storia del neozelandese Burt Munro, che ha trascorso anni a ricostruire una Indian del 1920, modificandola in modo da poter stabilire il record mondiale di velocità su terra sul lago salato di Bonneville, negli Utah. Il film narra l'intera emozionante vicenda, compreso il lungo viaggio compiuto da Munro per portare la sua moto dall'altra parte del globo e avere un'opportunità di provarla sullo sterminato deserto americano. Emozionante.

FASTEST - IL PIÙ VELOCE - ''FASTEST'' (2011, Mark Neale)

Cast - Ewan McGregor, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Ben Spies, Casey Stoner

Genere - Documentario, sportivo

Giudizio - 7,8 (IMDb)

Dove trovarlo - Facilmente reperibile in Blu-Ray e DVD su Amazon, su eBay e su altre piattaforme di e-Commerce, è possibile noleggiarlo o acquistarlo su Youtube, oppure su Rakuten TV, TIM Vision, iTunes e Google Play.

Info - Girato tra 2010 e 2011, la voce di Ewan McGregor narra Fastest, secondo capitolo di un viaggio alla scoperta dei più intensi momenti del Mondiale MotoGP. Protagonista del secondo capitolo della trilogia di documentari di Neale sulla MotoGP, è ancora una volta Valentino Rossi, e le sue intense sfide con Jorge Lorenzo, Max Biaggi, Casey Stoner e Sete Gibernau. Non mancano interviste anche ad altri piloti, tra cui gli sfortunati Hayden e Simoncelli, ma anche Dani Pedrosa.

TT3D: CLOSE TO THE EDGE (2011, Richard De Aragues)

Cast - Guy Martin, Ian Hutchinson, John McGuinness, Michael Dunlop, Keith Amor, Bruce Anstey, John Barton, Paul Dobbs, Cameron Donald, Ryan Farquhar, Dave Hewson, Gary Johnson, Mark Miller, Dan Sayler, Klaus Klaffenbock, Jenny Tinmouth

Genere - Documentario, sportivo

Giudizio - 8,0 (IMDb)

Dove trovarlo - Reperibile in Blu-Ray e DVD su Amazon, su eBay e su altre piattaforme di e-Commerce, è possibile trovarlo su Youtube digitando il titolo nella barra di ricerca.

Info - Un documentario in 3D sul Tourist Trophy, la corsa più pericolosa del mondo che si svolge ogni anno sull'isola di Man, dove tutti i coraggiosi motociclisti che vi partecipano sono pronti a pagare il tributo più alto. Il film è narrato da Jared Leto e si incentra nello specifico sull'edizione del 2010 della iconica corsa britannica. Per la bellezza delle immagini e per l'interessante vicenda narrata, è stato candidato come miglior documentario al British Indipendent Film Award.

ROAD (2014, Michael Hewitt)

Cast - Liam Neeson, Gary Dunlop, Jim Dunlop, Joey Dunlop, Linda Dunlop, Louise Dunlop, MayM Dunlop, Michael Dunlop, Robert Dunlop, William Dunlop.

Genere - Documentario, sportivo

Giudizio - 7,9 (IMDb)

Dove trovarlo - Reperibile solo in lingua inglese in Blu-Ray e DVD su Amazon, su eBay e su altre piattaforme di e-Commerce.

Info - Un documentario sui fartelli Dunlop, una famiglia di corridori dipendenti dalla velocità e leggendari interpreti della corsa più pericolosa del mondo: il Tourist Trophy dell'Isola di Man, dove su bolidi a due ruote sfrecciano a 300 kmh all'ora tra le stradine, i marciapiedi e i pali del telegrafo della cittadina isolana. Narrato da Liam Neeson questa è la storia di due generazioni di fratelli provenienti dall'Irlanda del Nord che hanno dominato le corse su strada per oltre trent'anni, uniti dal successo e dalla tragedia.

FINO ALL'ULTIMA STACCATA - ''HITTING THE APEX'' (2015, Mark Neale)

Cast - Brad Pitt, Jorge Lorenzo, Jose Manuel Lorenzo, Marc Marquez, Dani Pedrosa, Graziano Rossi, Valentino Rossi, Marco Simoncelli, Paolo Simoncelli, Casey Stoner

Genere - Documentario, sportivo

Giudizio - 8,4 (IMDb)

Dove trovarlo - Facilmente reperibile in Blu-Ray e DVD su Amazon, su eBay e su altre piattaforme di e-Commerce, è possibile noleggiarlo o acquistarlo su Youtube, oppure su Rakuten TV, iTunes e Google Play.

Info - Terzo capitolo della saga motociclistica di Neale, è la storia di sei combattenti, sei dei più forti motociclisti del mondo e dei destini che li hanno portati alla ribalta nel mondo del Motorsport. I protagonisti sono Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Daniel Pedrosa, Marc Marquez e Marco Simoncelli e le loro incredibili battaglie in pista che hanno scritto pagine memorabili nella storia delle due ruote e delle corse in generale.

