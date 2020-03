HOLLYWOOD A TUTTO GAS Hollywood ha dedicato decine e decine di film al mondo delle corse trascurando, salvo alcune eccezioni, il mondo della Formula 1 e concentrandosi sulle categorie più seguite oltreoceano: Nascar e Formula Indy, l'odierna IndyCar. E dire che una di queste pellicole, Driven con Sylvester Stallone, era partita per essere ambientata proprio nel mondo della Formula 1, salvo virare verso la IndyCar. Impossibile non nominare l'adrenalinico ''Giorni di tuono'' di Tony Scott con Tom Cruise protagonista, ma anche la scanzonata e irriverente commedia Ricky Bobby. Di seguito l'elenco delle migliori pellicole incentrate sulla Nascar e sulla IndyCar.

I MIGLIORI FILM SU INDYCAR E NASCAR

LINEA ROSSA 7000 - ''RED LINE 7000'' (1965, Howard Hawks)

Cast - James Caan, Laura Devon, Gail Hire, Charlene Holt, John Robert Crawford, Marianna Hill, James Ward, Norman Alden

Genere - Azione, drammatico, sportivo

Giudizio - 5,7 (IMDb)

Dove trovarlo - Reperibile in DVD su Amazon, su eBay e su altre piattaforme di e-Commerce, è trovabile il film completo su Youtube, ma in inglese.

Info - La storia di tre piloti di Nascar e di tre donne che costantemente devono avere a che fare con la loro vita. Perché ''linea rossa'' 7000? Dirvelo sarebbe rivelarvi parte di questo iconico e vecchissimo film, comunque già disponibile a colori nonostante risalga a 55 anni or sono, ma con un po' di fantasia, guardando il cruscotto della propria auto, si può quantomeno avere un'idea di quale sia la linea rossa a cui fa riferimento il titolo.

INDIANAPOLIS PISTA INFERNALE - ''WINNING'' (1969, James Goldstone)

Cast - Paul Newman, Joanne Woodward, Robert Wagner, Richard Thomas, David Sheiner, Clu Gulager, Barry Ford, Karen Arthur, Bobby Unser, Dan Gurney.

Genere - Azione, drammatico, sportivo

Giudizio - 6,0 (IMDb)

Dove trovarlo - Reperibile in DVD su Amazon, eBay e altre piattaforme di e-Commerce, è trovabile il film completo su Youtube, ma in inglese con sottotitoli in spagnolo.

Info - Frank Capua è una stella nascente del circuito Indy e sogna di vincere la 500 miglia di Indianapolis, ma per essere sulla griglia correrà il rischio di perdere la moglie Elora. Questo è il film con cui Paul Newmann si è avvicinato al mondo del Motorsport, non lasciandolo poi mai più e diventando uno dei più fortunati proprietari di team di IndyCar in America, in società peraltro con Gene Haas, attuale proprietario della scuderia di Formula 1. Nel film compaiono alcuni leggendari piloti dell'epoca, tra cui Bobby Unser e Dan Gurney, da cui Newman ha preso lezioni al fine di girare questa iconica pellicola.

IL DIAVOLO DEL VOLANTE - ''THE LAST AMERICAN HERO'' (1973, Lamont Johnson)

Cast - Jeff Bridges, Valerie Perrine, Geraldine Fitzgerald, Ned Beatty

Genere - Drammatico, sportivo

Giudizio - 6,4 (IMDb)

Dove trovarlo - Praticamente introvabile in DVD se non in lingua inglese o tedesca, è attualmente possibile vederlo su Youtube in italiano, diviso in cinque parti cercando il titolo in lingua italiana.

Info - Un giovane scapestrato lascia la sua vita ai margini della società per diventare il miglior corridore Nascar che il sud degli Stati Uniti abbia mai visto. Fa quasi impressione vedere un giovanissimo ''Drugo Lebowski'' (alias Jeff Bridges) alle prese con una macchina da corsa, un personaggio credibile e ben scritto che si mette contro la sua stessa famiglia per uscire da una situazione difficile.

DRAGSTER: VIVERE A 300 ALL'ORA - ''HEART LIKE A WHEEL'' (1983, Jonathan Kaplan)

Cast - Bonnie Bedelia, Beau Bridges, Bruce Barlow, Leo Rossi, Anthony Edwards, Hoyt Axton

Genere - Biografico, drammatico, romantico, sportivo

Giudizio - 6,8 (IMDb)

Dove trovarlo - Praticamente introvabile in DVD, è possibile vederlo su Youtube in inglese con il titolo ''Heart Like a Wheel'', The Shirley Muldowney story.

Info - Shirley Muldowney è determinata a diventare una grande pilota di dragster, un traguardo mai inseguito da nessuna donna prima di lei. Purtroppo il film non esiste nella nostra lingua, ma è molto interessante e fedele alla vera storia di Shirley, nota a tutti nel mondo delle corse americane come la First Lady del Drag Racing, inserita nel 1990 nella Motorsports Hall of Fame of America e poi, nel 2004, nella International Motor Sports Hall of Fame.

GIORNI DI TUONO - ''DAYS OF THUNDER'' (1990, Tony Scott)

Cast - Tom Cruise, Nicole Kidman, Robert Duvall, Randy Quaid, Cary Elwes, Michael Rooker, Fred Dalton Thompson, John C. Reilly, J. C. Quinn, Don Simpson, Caroline Williams.

Genere - Azione, drammatico, sportivo

Giudizio - 6,0 (IMDb)

Dove trovarlo - Facilmente reperibile in Blu-Ray e DVD su Amazon, su eBay (anche vecchie VHS) e su altre piattaforme di e-Commerce, è anche possibile noleggiarlo o acquistarlo su Youtube, oppure sui cataloghi online di Rakuten TV, Chili, iTunes, Now TV e Google Play.

Info - Un giovane pilota di stock car riesce a competere ad alto livello. Per un'intera generazione di ragazzi è stato, e rimane tutt'ora, un ''cult'' movie. Con la regia del compianto Tony Scott, il giovane Tom Cruise è protagonista di questo film ambientato nella Nascar con tutte le license ufficiali dei team di quel periodo. La pellicola resterà sempre più amata dal pubblico che dalla critica, che la descriverà come una brutta copia di Top Gun, puntando il dito contro i parallelismi tra i due film. Condito da tante frasi a effetto (molte riprese dal trailer qui sotto), una chicchetta è rappresentata dalla colonna sonora, che include, tra gli altri brani, una memorabile cover di Knockin' on Heaven's Door di Bob Dylan, eseguita dai Guns'n'Roses.

DRIVEN (2001, Renny Harlin)

Cast - Sylvester Stallone, Burt Reynolds, Kip Pardue, Stacy Edwards, Til Schweiger, Gina Gershon, Estella Warren, Cristian de la Fuente, Brent Briscoe, Robert Sean Leonard.

Genere - Azione, drammatico, sportivo

Giudizio - 4,6 (IMDb)

Dove trovarlo - Reperibile in Blu-Ray e DVD su Amazon, su eBay (anche vecchie VHS) e su altre piattaforme di e-Commerce, oppure sul catalogo online di Now TV.

Info - Un giovane pilota emergente è nel pieno della stagione agonistica e un vecchio campione di Formula CART viene chiamato per aiutarlo a superare un momento difficile. Inizialmente il film Driven doveva essere girato in Formula 1, poi le trattative tra la produzione ed Ecclestone saltarono per via del mancato accordo economico, e la produzione - con Stallone che in quegli anni aveva ''bazzicato'' il paddock per raccogliere informazioni - decise di virare sulla Formula Indy. Nel film compaiono comunque molti piloti e alcuni ex F1, da Alesi a Andretti, da Montoya a Max Papis, fino a Kenny Brack, Tony Kanaan e Jacques Villeneuve. I protagonisti del film corrono con i colori di due vere scuderie dell'epoca, la Motorola PacWest Racing Team e la Chip Ganassi Racing. Non proprio ben valutata dalla critica, la pellicola ha comunque vinto alcuni riconoscimenti, un Golden Trailer Awards per il trailer d'azione più spettacolare (potete vederlo qui sotto) e... un Razzie Awards, come peggiore attrice non protagonista per Estella Warren (nel film Sophia Simone, contesa tra i due piloti protagonisti), oltre a sette nomination complessive tra cui quella a peggior film dell'anno.

RICKY BOBBY - LA STORIA DI UN UOMO CHE SAPEVA CONTARE FINO A UNO - ''TALLADEGA NIGHTS - THE BALLAD OF RICKY BOBBY'' (2006, Adam McKay)

Cast - Will Ferrell, John C. Reilly, Sacha Baron Cohen, Gary Cole, Michael Clarke Duncan, Leslie Bibb, Jane Lynch, Amy Adams, Andy Richter, Molly Shannon, Greg Germann, David Koechner, Hack McBrayer, Ian Roberts.

Genere - Commedia, sportivo

Giudizio - 6,6 (IMDb)

Dove trovarlo - Praticamente introvabile in Blu-Ray e DVD se non in lingua inglese o francese, è presente nel catalogo online di Prime Video, Chili e iTunes.

Info - Il pilota numero uno della Nascar, Ricky Bobby, resta in cima alla classifica grazie a un patto con il suo migliore amico e compagno di squadra, Cal Naughton Jr. Ma quando un campione francese di Formula 1 approda nel campionato, il talento e la devozione di Ricky vengono messi alla prova. Un film ''cult'' anche questo, ma per una generazione di appassionati più giovani e cresciuti con la comicità demenziale di Will Ferrell. Non si contano le scene iconiche e i meme tratti da questo film, che contiene anche i camei di Elvis Costello e di molti piloti reali come Dale Earnhardt Jr e Benny Parsons, nonché di Bill Weber, storico commentatore della TNT Sports.

PAUL NEWMAN - VELOCITÀ E PASSIONE - ''WINNING: THE RACING LIF OF PAUL NEWMAN'' (2015, Adam Carolla, Nate Adams)

Cast - Paul Newman, Michael Andretti, Mario Andretti, Dick Barbour, Bob Bondurant, Sebastien Bourdais, Tom Cruise, Patrick Dempsey, Jim Fitzgerald, Carl Haas, John Lasseter, Jay Leno, John Morton, Arthur Newman, Sam Posey, Graham Rahal, Robert Redford, Willy T. Ribbs, Bob Sharp, Lyn St. James, Rolf Stommelen, Robert Wagner, Joanne Woodward

Genere - Documentario, biografico, sportivo

Giudizio - 7,6 (IMDb)

Dove trovarlo - Reperibile in DVD su Amazon in italiano con il titolo di ''Indianapolis - Pista Infernale'', o in inglese con il titolo originale. Con un po' di fortuna trovabile anche su eBay e su altre piattaforme di e-Commerce, altrimenti è possibile vederlo in spagnolo su Youtube digitando il titolo del film originale.

Info - Un film che ripercorre i 35 anni al volante di Paul Newman. Il documentario mostra la proficua carriera dell'attore, non solo come pilota, ma anche come proprietario di team, ruolo in cui ha impresso la traccia più profonda, quasi al pari del solco lasciato nel mondo del cinema. Il titolo originale del documentario fa riferimento alla pellicola del 1969 Winning, uscita in Italia con il nome di ''Indianapolis pista infernale'',

