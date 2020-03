BABY MOTORSPORT I più grandi di voi si saranno appassionati alle corse magari guardando da bambino tutta la saga de ''Il maggiolino tutto matto'', altri invece l'anno fatto con i cartoni animati. Il sottoscritto andava matto per le aventure di Takaya Todoroki, protagonista dell'anime giapponese ''Grand Prix e il campionissimo'', mentre molti dei piloti di Formula 1 più giovani erano ancora dei bimbi quando nel 2006 usciva Cars - Motori Ruggenti, con Saetta McQueen che li ha sicuramente ispirati. Di seguito i migliori cartoni animati incentrati sul mondo delle corse.

I MIGLIORI CARTONI ANIMATI SUL MOTORSPORT

LA CORSA PIÙ PAZZA DEL MONDO - ''WACKY RACES'' (1968-70, 17 episodi, Hanna & Barbera)

Genere - Animazione, famiglia, commedia.

Giudizio - 7,5 (IMDb)

Dove trovarlo - Sui vari siti online è più facile imbattersi nel gioco da tavola a esso ispirato che nei DVD della serie. Su Youtube vi sono varie puntate e spezzoni, trovabili tramite la chiave di ricerca ''wacky races''. Più facile reperire i 78 episodi (da 10 minuti ciascuno) del remake della Warner Bros, uscito in Italia dal 2017 al 2019, e disponibile on demand su Boomerang.

Info - Questa celebre serie animata di Hanna & Barbera (L'Orso Yoghi, i Flintstones, i Pronipoti, Scooby Doo, Tom & Jerry, i Puffi) racconta le improbabili sfide a colpi di tranelli, furbizie, genialità e simpatia, condotte dagli originali equipaggi iscritti alla ''Corsa più pazza del mondo''. Conosciuto in Italia anche con il nome di ''Corse Pazze'', questo cartone animato è ispirato al film ''la grande corsa'' di Blake Edwards. Tra i personaggi più noti i fratelli Slag e la loro Macigno mobile, il diabolico Coupé, il professor Pat Pending e la Multiuso, Red Max e lo scarafaggio volante e Penelope Pitstop con il suo Vezzoso Coupé.

GRAND PRIX E IL CAMPIONISSIMO (1977-78, 44 episodi, Kougo Hotomi)

Genere - Animazione, famiglia, sportivo

Giudizio - 7,9 (IMDb)

Dove trovarlo - Reperibile in vari DVD e VHS su Amazon, su eBay e su altre piattaforme di e-Commerce. In particolare su eBay con un po' di fortuna è possibile trovare il cofanetto completo Yamato Video a un buon prezzo.

Info - Il sogno di Takaya Todoroki di diventare un pilota di Formula 1 subisce una battuta d'arresto quando ha un brutto incidente, ma un uomo mascherato gli offre una seconda possibilità con il team Katori Motors. Prodotto dalla Toei Animation (la casa di: L'uomo Tigre, Mazinga Z, Ufo Robot, Jeeg Robot, Candy Candy, Capitan Harlock, Ken il Guerriero, Dragon Ball, I Cavalieri dello Zodiaco, Sailor Moon, One Piece e si potrebbe andare avanti all'infinito...) consta di 44 episodi disegnati da Akio Sugino. Takaya viene aiutato nel suo sogno da Niki Lans, personaggio chiaramente ispirato a Niki Lauda. Nella serie originale Takaya gareggia con i veri piloti dell'epoca, i cui nomi sono stati tutti cambiati nella versione italiana. La sua scuderia è la Todoroki Special, ispirata alla Tyrrel di F1 che correva in quegli anni.

CARS - MOTORI RUGGENTI (2006, John Lasseter)

Cast - Owen Wilson, Paul Newman, Bonnie Hunt, Larry the Cable Guy, Cheech Marin, Tony Shalhoub, Guido Quaroni, Jennifer Lewis, Paul Dooley, Michael Wallis, George Carlin, Katherine Helmond, John Ratzenberger, Joe Ranft, Michael Keaton.

Genere - Animazione, commedia, famiglia, sportivo

Giudizio - 7,1 (IMDb)

Dove trovarlo - Facilmente reperibile in Blu-Ray e DVD su Amazon, su eBay e su altre piattaforme di e-Commerce, è anche possibile noleggiarlo o acquistarlo su Youtube, oppure sui cataloghi online di Rakuten TV, TIM Vision, iTunes, Chili, Infinity e Google Play.

Info - Una macchina da corsa di nome Saetta McQueen approda a Radiator Springs, dove trova il vero significato di amicizia e famiglia. Queste macchinine antropomorfe targate Pixar (Disney) hanno stregato le generazioni più giovani di bambini e non solo, raccontando la storia di Saetta McQueen e dei suoi amici. Nel primo film Saetta vuole partecipare alla Piston Cup, ma la sua spavalderia potrebbe essergli d'ostacolo. Fortunatamente la conoscenza di nuovi amici incontrati sulla Route 66, ta cui Sally (una raffinata Porsche del 2002), Doc Hudson (una Hudson Hornet del '51 che gli insegnerà a ''derapare'') e Carl Attrezzi, anche detto Cricchetto, lo aiuteranno a comprendere che nella vita ci sono cose più importanti della fama e degli sponsor. Cars ha ottenuto due nomination all'oscar nel 2007, vincendo il Golden Globe come miglior film d'animazione.

CARS 2 (2011, John Lasseter e Bard Lewis)

Cast - Owen Wilson, Larry the Cable Guy, Michael Caine, Emily Mortimer, Eddie Izzard, John Turturro, Brent Musburger, Joe Mantegna, Thomas Kretschmann, Peter Jacobsen, Bonnie Hunt, Darrell Waltrip, Franco Nero, David Hobbs, Patrick Walker

Genere - Animazione, avventura, commedia, sportivo

Giudizio - 6,1 (IMDb)

Dove trovarlo - Facilmente reperibile in Blu-Ray e DVD su Amazon, su eBay e su altre piattaforme di e-Commerce, è anche possibile noleggiarlo o acquistarlo su Youtube, oppure sui cataloghi digitali di Rakuten TV, iTunes, Chili, Infinity e Google Play.

Info - La stella delle auto da corsa, Saetta McQueen, e il suo amico ''Cricchetto'' compiono il giro del mondo per gareggiare nel World Grand Prix, ma la strada si fa dura quando Cricchetto viene coinvolto in un'intrigante avventura di spionaggio. Nel secondo capitolo della saga i nostri eroi vivono un viaggio esplosivo al di fuori dell'America, tra Giappone e Europa, con un coloratissimo cast e tanti camei di livello. Il film non ha ricevuto gli stessi riconoscimenti del primo capitolo, che ha comunque battuto al botteghino, incassando oltre mezzo miliardo di dollari, contro i 400 milioni di Cars - Motori ruggenti.

TURBO (2013, David Soren)

Cast - Ryan Reynolds, Paul Giamatti, Michael Pena, Samuel L. Jackson, Luis Guzman, Bill Hader, Snoop Dogg, Maya Rudolph, Ben Shwartz, Richard Jenkins, Ken Jeong, Michelle Rodriguez, Mario Andretti, Mike Bell

Genere - Animazione, avventura, commedia, sportivo

Giudizio - 6,4 (IMDb)

Dove trovarlo - Facilmente reperibile in Blu-Ray e DVD su Amazon, su eBay e su altre piattaforme di e-Commerce, è possibile noleggiarlo o acquistarlo su Youtube ed è anche disponibile sul catalogo online di Netflix, Rakuten TV, TIM Vision, Chili, iTunes, Now TV e Google Play.

Info - Uno strano incidente potrebbe aiutare una lumaca da giardino a realizzare il suo sogno più grande: vincere la 500 miglia di Indianapolis. Nel surreale e simpatico film d'animazione della Dreamworks una lumachina riesce a realizzare il suo sogno di partecipare alla gara più famosa d'America, grazie a un ''imprevisto'' che lo renderà velocissimo. Il banale, ma sempre attuale significato del film, è che se si crede nei propri sogni e ci si impegna a raggiungerli, tutto si può realizzare, anche che una lumaca batta dei bolidi da corsa. Tra camei e doppiatori celebri (nella versione originale), il film ha incassato 282 milioni di dollari. Una chicchetta: la voce del telecronista della gara è quella di Carlo Vanzini, voce di Sky nelle telecronache della Formula 1.

CARS 3 (2017, Brian Fee)

Cast - Owen Wilson, Cristela Alonzo, Chris Cooper, Nathan Fillion, Larry the Cable Guy, Arnie Hammer, Ray Migliozzi, Tonyu Shalhoub, Bonnie Hunt, Lea DeLaria, Kerry Washington, Bob Costas, Margo Martindale, Darrell Waltrip, Isiah Whtlock Jr.

Genere - Animazione, avventura, commedia, sportivo

Giudizio - 6,7 (IMDb)

Dove trovarlo - Facilmente reperibile in Blu-Ray e DVD su Amazon, su eBay e su altre piattaforme di e-Commerce, è anche possibile noleggiarlo o acquistarlo su Youtube, oppure sui cataloghi online di Rakuten TV, TIM Vision, Chili, iTunes, Now TV e Google Play.

Info - Saetta McQueen vuole dimostrare a una nuova generazione di piloti che è ancora lui la migliore macchina da corsa al mondo. Terzo e (per ora?) ultimo capitolo della saga di Cars, questo film è considerato migliore del precedente e quasi a livello del primo, raccogliendo però ''solo'' 380 milioni di dollari al botteghino. Saetta ha già vinto cinque Piston Cup, quando improvvisamente è costretto a vedersela con una serie di auto da corsa di ultima generazione, che lo obbligheranno a mettere in discussione la sua sicurezza interiore, la stessa che gli ha permesso di diventare un campione.

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE...