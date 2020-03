IL VERO CINEMA DA CORSA Vanno bene la Formula 1, la Nascar, la IndyCar e la 24 ore di Le Mans... ma tutto il resto? Abbiamo raccolto per voi un elenco di 14 film imperdibili incentrati sulle corse, dove si respira la vera passione tra una chiave a brugola e un sorpasso al limite tra la vita e la morte. Dalla divertentissima saga del Maggiolino tutto matto fino alle recenti produzioni italiane ''Velocità massima'' e ''Veloce come il vento'', passando per il mito di Michel Vaillant e per il film biografico sulla vita di Enzo Ferrari. Di seguito i migliori film sulle competizioni motoristiche.

I MIGLIORI FILM SULLE CORSE

UN MAGGIOLINO TUTTO MATTO - ''THE LOVE BUG'' (1968, Robert Stevenson)

Cast - Dean Jones, Michelle Lee, David Tomlinson, Buddy Hackett, Joe Flynn, Benson Fong, Andy Granatelli

Genere - Commedia, famiglia, sportivo

Giudizio - 6,5 (IMDb)

Dove trovarlo - Facilmente reperibile in DVD su Amazon, su eBay e su altre piattaforme di e-Commerce.

Info - Un pilota di auto diventa campione con un Maggiolino che... fa tutto di testa sua. La prima delle famigerate avventure di Herbie, il maggiolino tutto matto, riguarda Jim Douglas (Dean Jones), un pilota in declino ridotto a competere nei demolition derby, gare in cui vince l'ultimo che resta con un'auto funzionante all'interno di un'arena dove si è chiamati a fare in pratica solo incidenti. Jim farà conoscenza con il maggiolino animato proprio mentre era in cerca di un'altra auto da ''demolire''. ''The Love Bug'' è il primo di una serie di cinque film, un film TV e una mini serie TV incentrati sulle avventure di quella che diventerà una delle macchine più iconiche di Hollywood.

QUEI TEMERARI SULLE LORO PAZZE, SCATENATE, SCALCINATE CARRIOLE - ''MONTE CARLO OR BUST'' (1969, Ken Annakin, Sam Itzkovitch)

Cast - Bourvil, Lando Buzzanca, Walter Chiari, Peter Cook, Tony Curtis, Mirelle Darc, Marie Dubois, Gert Frose, Susan Hampshire, Jack Hawkins, Nicoletta Machiavelli, Dudley Moore, Peer Schmidt, Eric Sykes, Terry Thomas.

Genere - Azione, commedia, romantico

Giudizio - 6,2 (IMDb)

Dove trovarlo - Praticamente introvabile, occorre attendere che sia di nuovo disponibile il DVD su Amazon o eBay.

Info - Un rally internazionale in giro per l'Europa condito da ogni sorta di complicazione: dal contrabbando agli imbrogli, fino all'amore a prima vista. Filmato in giro per il Vecchio Continente e con diverse scene ambientate anche a Roma, questo film rappresenta una piccola chicca soprattutto per le automobili utilizzate: Tony Curtis guida una Alvis Speed 20 del '32, chiamata Tripla S (Six Sylinder Special), affiancata da tutta una serie di gioiellini d'epoca, dalla Peugeot 201 alla Mercedes Benz W06, dalla Lancia Lambda fino alla Ware Armitage.

I GIGANTI DEL BRIVIDO - ''ONCE UPON A WHEEL'' (1971, David Winters)

Cast - Paul Newman, Mario Andretti, Al Unser, Pancho Gonzales, Glenn Ford, Dean Paul Martin, Art Johnson, Stephen Boyd, Chuck Connors, Kirk Douglas, Cesar Romero, Dick Smothers

Genere - Documentario, sportivo

Giudizio - 6,5 (IMDb)

Dove trovarlo - Praticamente introvabile su supporti digitali o in e-Commerce o sulle piattaforme in streaming, è possibile però vederlo in lingua inglese su Youtube digitando il titolo originale sulla barra di ricerca.

Info - Paul Newman conduce e narra questo documentario che racconta la storia delle corse automobilistiche dalle origini fino al 1971. In primis va detto che andrebbe visto anche solo per la bellezza del titolo originale (e non per quello italiano): in inglese ''Once Upon a Wheel'' suona un po' come ''C'era una volta una ruota''. E poi per la varietà di categorie che tratta, con un focus su quelle americane. Si parla però anche di Formula 1 e di dragster, della Nascar, ovviamente della Formula Indy, ma anche di sport prototipi e di competizioni off-road.

HERBIE IL MAGGIOLINO SEMPRE PIÙ MATTO - ''HERBIE RIDES AGAIN'' (1974, Robert Stevenson)

Cast - Helen Hayes, Ken Berry, Stefanie Powers, John McIntire, Keenan Wynn

Genere - Commedia, famiglia, fantastico

Giudizio - 5,7 (IMDb)

Dove trovarlo - Facilmente reperibile in DVD su Amazon, su eBay e su altre piattaforme di e-Commerce, è possibile noleggiarlo o acquistarlo su Youtube, oppure sui cataloghi online di Chili, iTunes e Google Play. È attualmente possibile trovare il film anche su Youtube, cercando il titolo sulla barra di ricerca.

Info - Il Maggiolino animato aiuta una vecchia signora a proteggere la sua casa da corrotti speculatori. La seconda puntata della saga di Herbie è ambientata ancora una volta a San Francisco, una sorta di città Natale per Herbie, e non è propriamente una competizione sportiva quella a cui il nostro eroe partecipa. Non si poteva comunque escludere questo film dal racconto complessivo della fortunata saga. Una curiosità, durante le riprese Herbie passa da un modello del 1963 a uno del 1965, lo si può notare guadando i finestrini, che nel modello nuovo sono più grandi. Il maggiolino scassato delle scene finali è lo stesso invece utilizzato nel primo film, un'auto che ancora oggi esiste ed è stata restaurata, pur mantenendone però le ammaccature.

HERBIE AL RALLY DI MONTECARLO - ''HERBIE GOES TO MONTE CARLO'' (1977, Vincent McEveety)

Cast - Dean Jones, Don Knotts, Julie Sommars, Jacques Marin, Roy Kinnear, Bernard Fox, Eric Braeden

Genere - Azione, avventura, commedia

Giudizio - 5,6 (IMDb)

Dove trovarlo - Facilmente reperibile in DVD su Amazon, su eBay e su altre piattaforme di e-Commerce. È attualmente possibile trovare il film anche su Youtube, cercando il titolo sulla barra di ricerca.

Info - Herbie, il Maggiolino tutto matto, partecipa a una gara su strada che termina a Monte Carlo. All'insaputa dei piloti di Herbie, due ladri hanno nascosto alcuni diamanti rubati all'interno del serbatoio del Maggiolino, e cercheranno di recuperarli a ogni costo. Nella terza puntata della saga, si torna in pista e ci si sposta in Europa, in quello che è sicuramente uno degli scenari più iconici del mondo delle corse. Jim Douglas (di nuovo Dean Jones, il protagonista del primo film), parteciperà alla Trans-France Race, una corsa (fittizia) da Parigi a Monte Carlo. Anche qui i maggiolini usati per le riprese saranno tanti e di modelli differenti (dal 1959 al 1977) e la gara non è propriamente un rally (come tradotto liberamente nel titolo italiano).

HERBIE SBARCA IN MESSICO - ''HERBIE GOES BANANAS'' (1980, Vincent McEveety)

Cast - Cloris Lechman, Charles Martin Smith, Stephan W. Burns, John Vernon, Elyssa Davalos, Joaquin Garay, Harvey Korman

Genere - Avventura, commedia, famiglia

Giudizio - 5,0 (IMDb)

Dove trovarlo - Facilmente reperibile in DVD su Amazon, su eBay e su altre piattaforme di e-Commerce, è possibile noleggiarlo o acquistarlo su Youtube, oppure sui cataloghi online di Chili e iTunes.

Info - L'adorabile piccolo Maggiolino Volkswagen aiuta i suoi proprietari a smascherare un giro di merce contraffatta in Messico. Questo è il quarto e penultimo episodio cinematografico della saga (il film TV del 1997 - il ritorno del maggiolino tutto matto - sarà un sequel di questa pellicola e al contempo un remake della prima) e al volante di Herbie non ci sarà Jim Douglas, bensì Hank Cooper, un meccanico che lo rimette in sesto. Nel film si scopre anche l'origine di Herbie, che vediamo alle prese con Hank, un altro maggiolino animato, ma nero e malvagio. I riferimenti al primo film si sprecano in questo quarto capitolo, dalla scena in cui Herbie si spacca in due fino al design della bande sul cofano e del numero sul Maggiolino.

VELOCITÀ MASSIMA (2002, Daniele Vicari)

Cast - Valerio Mastandrea, Cristiano Morroni, Alessia Barela, Ivan De Matteo, Emanuela Barilozzi, Massimiliano Dau, Massimiliano Varrese, Ennio Girolami, Sara Franchetti

Genere - Drammatico

Giudizio - 6,5 (IMDb)

Dove trovarlo - Reperibile in DVD e VHS su Amazon ed eBay ma a prezzi esorbitanti (per quanto riguarda i DVD). Ampi spezzoni del film sono disponibili su Youtube.

Info - Claudio, giovane aspirante meccanico, trova lavoro nell'officina di Stefano, un meccanico un po' spaccone, di cui si comincia a fidare fino a che tutto non verrà messo in crisi dagli eventi. Il film è l'opera prima di Daniele Vicari, che è stato premiato per questo lungometraggio con un David di Donatello per il miglior regista esordiente nel 2003, incassando anche due Nastri d'argento al miglior produttore e al miglior montaggio. Protagoniste del film alcune auto iconiche degli anni '80 e '90, dalla Toyota Celica alla Lancia Delta Integrale, fino alla Ford Sierra Cosworth.

L'ASSO DEL GO-KART - ''KART RACER'' (2003, Stuart Gillard)

Cast - Randy Quaid, Watts Davies, Jennifer Wigmore, David Gallagher, Amanda de Martinis, Joe Dinicol

Genere - Commedia, drammatico, famiglia

Giudizio - 5,6 (IMDb)

Dove trovarlo - Praticamente introvabile in lingua italiana, c'è il DVD in lingua tedesca e inglese su Amazon.

Info - Il quattordicenne Watts Davies viene separato da suo padre, un ex campione di kart, in seguito alla morte della madre e per superare la fase più difficile della sua vita si concentra sulla sua carriera e sul suo sogno, di diventare un affermato pilota da corsa. La scoperta dei go-kart e del relativo micromondo, gli darà la possibilità di gareggiare e di toccare con mano il suo sogno, riallacciando nel frattempo i rapporti con il padre, un tempo campione in questa stessa disciplina.

ADRENALINA BLU - LA LEGGENDA DI MICHEL VAILLANT - ''MICHEL VAILLANT'' (2003, Luc Besson)

Cast - Sagamore Stevenin, Peter Youngblood Hills, Jean-Pierre Cassel, Diane Kruger, Beatrice Agenin, Lisa Barbuscia, Philippe Bas, Stefano Cassetti, Philippe Lellouche, François Lavental, Agathe de la Boulaye

Genere - Azione, sportivo

Giudizio - 5,4 (IMDb)

Dove trovarlo - Facilmente reperibile in e DVD su Amazon, su eBay e su altre piattaforme di e-Commerce.

Info - L'impavido pilota Michel Vaillant prova a vincere la 24 ore di Le Mans, la famosa gara di durata che dura un giorno intero. Liberamente tratto dal celebre fumetto francese di Jean e Philippe Graton che narra le gesta di questo versatile e quasi imbattibile pilota, il film racconta un'intricata storia di morte e vendetta, premonizioni e superstizioni, rapimenti e scambi di persona. Alcune scene sono state girate durante la 24 Ore di Le Mans 2002, alla quale le due biposto a marchio Vaillante e Leader sono state realmente iscritte alla gara. Trattasi di una Lola B98/10 e di una Panoz LMP1 Roadster S, rimarchiate per l'occasione con i loghi di due case automobilistiche fittizie, e gestite entrambe dal team DAMS. Le Vaillante delle scene di rally sono in realtà delle Peugeot 206 WRC con carrozzerie posticce, quelle per le scene stradali delle Pagani con qualche camuffatura solo del marchio della casa italiana.

FERRARI (2003, Carlo Carlei)

Cast - Sergio Castellitto, Ed Stoppard, Cristina Moglia, Jessica Brooks, Mathew Bose, Pierfrancesco Favino, Vincent Schiavelli, Gabriella Pession, Pietro Ragusa, Francesca De Sampio, Elio Germano, Paolo Giovannucci, Giampiero Judica, Rinaldo Rocco, Frank Crudele

Genere - Drammatico, sportivo

Giudizio - 7,1 (IMDb)

Dove trovarlo - Facilmente reperibile in DVD su Amazon, su eBay e su altre piattaforme di e-Commerce, è anche possibile trovarlo su Youtube cercando il titolo sulla barra di ricerca.

Info - All'età di soli 10 anni, il giovanissimo Enzo Ferrari vede la sua prima gara automobilistica, accendendo la sua passione per le corse. Questo film per la TV in due episodi, narra la vita di Enzo Ferrari, dalle origini ai successi. Interpretato da Sergio Castellitto, il film è narrato con l'espediente del racconto, che lo stesso Enzo Ferrari fa a un giornalista. Oltre a Castellitto compaiono nel cast Elio Germano (il giovane e diciottenne Enzo), Matthew Bose (il figlio Dino), Ed Stoppard (il giornalista e alter ego di Ferrari) e un giovane Pierfrancesco Favino nei panni di Beppe Sicci, un fantomatico braccio destro del Drake che nella realtà non ha avuto una particolare importanza nella vita di Ferrari.

HERBIE - IL SUPER MAGGIOLINO - ''HERBIE: FULLY LOADED'' (2005, Angela Robinson)

Cast - Lindsay Lohan, Michael Keaton, Matt Dillon, Breckin Meyer, Justin Long, Cheryl Hines, Jimmi Simpson, Jill Ritchie, Thomas Lennon, Jeremy Roberts, E. E. Bell

Genere - Avventura, commedia, famiglia

Giudizio - 4,8 (IMDb)

Dove trovarlo - Facilmente reperibile in DVD su Amazon, su eBay e su altre piattaforme di e-Commerce, è anche possibile noleggiarlo o acquistarlo su Youtube, oppure sui cataloghi online di TIM Vision, Chili e Google Play.

Info - Maggie Peyton, la nuova proprietaria del Maggiolino n. 53, si iscrive con la sua auto a una gara di Nascar. La versione moderna, e quinto film cinematografico della fortunata saga di Herbie, non è sicuramente la miglior pellicola tra tutte, ma contiene comunque alcune ''chicche'' che meritano di essere viste . Nel film compaiono alcuni piloti reali della Nascar, tra i quali le stelle Jeff Gordon e Jimmie Johnson. Inizialmente si pensò di offrire un breve cameo a Dean Jones, ma non si trovò l'accordo con l'attore. Una curiosità: la protagonista Maggie (Lindsay Lohan) offre 75 dollari per l'acquisto di Herbie, la stessa cifra che si poteva permettere Jim Douglas nel primo film della serie.

SPEED RACER (2008, Andy e Larry Wachowski)

Cast - Emile Hirsch, Nicholas Elisa, Susan Sarandon, Melissa Holroyd, Ariel Winter, Scott Porter, John Goodman, Matthew Fox, Christina Ricci.

Genere - Azione, avventura, commedia, fantasy

Giudizio - 6,0 (IMDb)

Dove trovarlo - Facilmente reperibile in Blu-Ray (solo in inglese) e DVD su Amazon, su eBay e su altre piattaforme di e-Commerce, è anche possibile noleggiarlo o acquistarlo su Youtube, oppure sui cataloghi online di Rakuten TV, TIM Vision, Chili, iTunes, Now TV e Google Play.

Info - Un giovane pilota aspira a diventare campione del mondo in una futuristica gara di automobili, con l'aiuto della sua famiglia e del suo bolide Mach 5. Trasposizione cinematografica della serie animata Speed Racer, a sua volta remake dell'anime giapponese Superauto Mach 5 degli anni 60, questo film racconta la storia di Speed (nome) Racer (cognome) (Emile Hirsch), intenzionato a vincere con la sua auto costruita dal padre (John Goodman) e dotata di una serie di gadget e attrezzature a dir poco particolari. Sebbene il film sia stato accolto discretamente dalla critica, al botteghino ha raccolto meno di un terzo di quanto atteso dai fratelli Wachowski (i creatori di Matrix), 94 milioni a fronte dei 300 attesi.

VELOCE COME IL VENTO (2016, Matteo Rovere)

Cast - Stefano Accorsi, Matilda De Angelis, Paolo Graziosi, Lorenzo Gioielli, Roberta Mattei, Giulio Pugnaghi, Luca Bondioli, Pier Paolo Paganelli, Mario Gatti, Mauro Onali, Brian Lombardi, Jacopo Volta, Andrea Kimi Antonelli, Alexia Murray, Cristina Spina

Genere - Drammatico, azione, sportivo

Giudizio - 7,3 (IMDb)

Dove trovarlo - Facilmente reperibile in Blu-Ray e DVD su Amazon, su eBay e su altre piattaforme di e-Commerce, è possibile noleggiarlo o acquistarlo su Youtube ed è anche disponibile sul catalogo online di Netflix, Rakuten TV, Infinity, TIM Vision, Chili, iTunes e Google Play.

Info - Giulia è una giovane e promettente pilota di auto GT. Quando la sua vita crolla, la sua unica speranza risiede in quello sbandato di suo fratello, un ex campione di rally. Un film imperdibile per gli appassionati di motorsport, liberamente ispirato alla vita del pilota di rally Carlo Capone. Venduto sul mercato estero con il titolo di ''Italian Race'', è stato girato tra Imola, Matera, Roma e nei circuiti di Vallelunga, Imola, Monza e Mugello e ha vinto numerosi premi, tra cui tre Nastri d'argento (miglior attore protagonista a Stefano Accorsi, miglior montaggio e premio giovanile Guglielmo Biraghi per la protagonista Matilda De Angelis) e ben sei David di Donatello (attore protagonista, fotografia, montaggio, sonoro, effetti digitali, trucco) su 17 candidature.

GO-KART - ''GO!'' (2020, Owen Trevor)

Cast - Frances O'Connor, Richard Roxburgh, Dan Wyllie, Cooper Van Grootel, William Lodder, Damian de Montemas, Anastasia Bampos, Rhys Lander, Adam T Perkins.

Genere - Famiglia, sportivo

Giudizio - 7,4 (IMDb)

Dove trovarlo - Atualmente disponibile esclusivamente sul catalogo online di Netflix.

Info - Un intrepido adolescente si appassiona alle adrenaliniche corse di go-kart, con il sostegno di buoni amici e di un burbero ex pilota che diventerà il suo coach. Prodotto interamente per Netflix, il protagonista del film è il giovane Jack, che si appassiona al mondo dei go-kart quando la madre decide di trasferirsi in una nuova città.

