PASSIONE LE MANS La 24 ore di Le Mans è tornata recentemente alla ribaltà sul grande schermo grazie alla pellicola candidata all'Oscar ''Ford v Ferrari'' - uscita in Italia con il titolo di Le Mans '66. Ma non è certo questo l'unico film dedicato alla gara di Endurance più famosa e iconica della storia: si va da Steve McQueen alla mini serie di Prime Video, fino al primo originale film del 1971, semplicemente ''Le Mans''. Di seguito l'elenco delle migliori produzioni incentrate sulla ''24 heures du Mans''.

I MIGLIORI FILM SULLA 24 ORE DI LE MANS

LE MANS - SCORCIATOIA PER L'INFERNO - ''SUMMER LOVE'' (1970, Osvaldo Civriani aka Richard Kean)

Cast - Lang Jeffries, Erna Schurer, Maurizio Bonuglia, Edwige Fenech

Genere - Azione, criminale, drammatico, sportivo

Giudizio - 4,9 (IMDb)

Dove trovarlo - Reperibile in DVD su Amazon e su eBay, è disponibile anche sul catalogo online di Prime Video.

Info - L'ex campione automobilistico John Lee Scott, allena il giovane pilota Dustin Rich a correre a 300 all'ora. Il film non è considerato dalla critica come uno dei migliori prodotti cinematografici a tema motoristico, ma la pellicola, con un cast quasi completamente italiano, fornisce un'interessante spezzone delle corse dell'epoca, sullo sfondo di vicendere amorose. Le riprese sono state effettuate nei circuiti di Jarama (Madrid), Zandvoort (Olanda) e nelle località di Amsterdam e Modena e per la consulenza tecnica la produzione si è affidata all'ex pilota di Formula 1 Giancarlo Baghetti. Il film è astato importato in america inizialmente come ''Shortcut to Hell'' e poi come ''Summer Love'', spostando l'attenzione dalla Le Mans alle vicende sentimentali narrate.

LA 24 ORE DI LE MANS - ''LE MANS'' (1971, Lee H. Katzin)

Cast - Steve McQueen, Siegfried Rauch, Elga Andersen, Ronald Leigh-Hunt, Fred Haltiner, Luc Merenda, Christopher Waite

Genere - Azione, avventura, drammatico, sportivo

Giudizio - 6,8 (IMDb)

Dove trovarlo - Facilmente reperibile in DVD su Amazon e su eBay.

Info - Quasi un documentario, il film descrive una singola 24 ore di Le Mans automobilistica dall'inizio alla fine, nella fattispecie l'edizione del 1970. La pellicola, con Steve McQueen nei panni del pilota Michael Delaney, non ebbe una grandissima fortuna al botteghino, quasi da rappresentare un fiasco nella brillante carriera di McQueen, ma con il passare del tempo ha acquisito notorietà e riconoscimenti, diventando una preziosissima testimonianza su una delle gare più nobili e famose della storia. A oggi è considerato uno dei più importanti film-documentario sul mondo delle corse automobilistiche. Una cuiosità, McQueen non partecipò veramente alla corsa del '70, poiché il supporto assicurativo sarebbe stato troppo rischioso da pagare, in caso di incidente.

STEVE MCQUEEN - UNA VITA SPERICOLATA - ''STEVE MCQUEEN: THE MAN & LE MANS'' (2015, Gabriel Clarke, John McKenna)

Cast - Steve McQueen, Sharon Tate, Roman Polanski, Chad McQueen, Jay Sebring, John Frankenheimer, Neil Adams, John Sturges, Louise Edling, Siegfried Rauch, Lee H. Katzin, David Piper, Alan Trustman, Mario Iscovich, Peter Samuelson.

Genere - Documentario, sportivo

Giudizio - 6,8 (IMDb)

Dove trovarlo - Reperibile in DVD su Amazon, su eBay e su altre piattaforme di e-Commerce, è possibile noleggiarlo o acquistarlo su Youtube, oppure sul catalogo online di Chili, iTunes e Google Play

Info - Questo film tratta di ossessione, tradimento e vendetta, è la storia di una delle stelle più volatili e carismatiche della sua generazione, che ha perso tutto ma che ha anche inseguito i suoi sogni fino alla fine. Cos'altro aggiungere? Un consiglio prezioso è in primis di vederlo dopo aver visto il film ''La 24 ore di Le Mans'', che creerà il giusto contorno per poi intraprendere un viaggio toccante nell'animo di uno degli attori più idolatrati di Hollywood, a metà tra il suo mito e la sua intima profonda afflizione.

LE MANS: CORRERE È TUTTO - ''LE MANS - RACING IS EVERYTHING'' (2017, 6 episodi, Prime Video)

Cast - Louis Mellis, Shea Adam, André Lotterer, John Hindhaugh, Jim Roller, Daren Cox, Jann Mardenborough, Mark Webber, Timo Bernhard, Brendon Hartley, Sebastien Buemi, Marcel Fassler, Bart Hayden

Genere - Documentario, sportivo

Giudizio - 7,4 (IMDb)

Dove trovarlo - Disponibile esclusivamente sul catalogo online di Prime Video.

Info - Serie esclusiva in sei puntate che segue il dietro le quinte dei partecipanti alla 24 ore di Le Mans 2015, dalla intensa e lunghissima preparazione fino alle fatidiche 24 ore, da vivere con l'adrenalina sempre altissima. Il punto di forza di questa moderna serie è sicuramente l'accesso senza limitazioni a sei scuderie della classe LMP1 che competono per il successo, il tutto condito con delle inebrianti riprese a 4K in grado di incantare e tenere incollati davanti allo schermo per le 2h30 complessive del documentario.

LE MANS '66 - LA GRANDE SFIDA - ''FORD V FERRARI'' (2019, James Mangold)

Cast - Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal, Catriona Balfe, Josh Lucas, Noah Jupe, Tracy Letts, Remo Girone, Ray McKinnon.

Genere - Azione, biografico, drammatico, sportivo.

Giudizio - 8,1 (IMDb)

Dove trovarlo - Facilmente reperibile in Blu-Ray e DVD su Amazon, su eBay e su altre piattaforme di e-Commerce, è possibile noleggiarlo o acquistarlo su Youtube, oppure sul catalogo online di Rakuten TV, Chili e iTunes.

Info - L'ex pilota e costruttore di auto Carroll Shelby e il pilota Ken Miles si battono contro le interferenze aziendali e le leggi della fisica per costruire un'auto rivoluzionaria per la Ford al fine di sconfiggere la Ferrari alla 24 ore di Le Mans 1966. Tutto si può dire e si è detto su questo film, ma certo non si può negare - al netto di qualche imperfezione storica - che non sia estremamente coinvolgente. Lo hanno riconosciuto anche i giurati dell'Academy che lo hanno inserito nel novero dei 9 film candidati alla statuetta più importante per gli Oscar 2020. Non è arrivata la vittoria nella competizione cinematografica, ma le ottime recensioni, accompagnate dal discreto successo al botteghino, hanno consegnato al film due oscar, per il miglior montaggio e per il miglior montaggio sonoro, oltre al Satellite Award 2019 per il miglior film drammatico, miglior regista e miglior attore drammatico a Christian Bale.

