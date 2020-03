HOLLYWOOD A TUTTO GAS Cinema & Motori, un gemellaggio indissolubile che ha segnato la storia del grande schermo e che in tempi di quarantena e di lunghe giornate passate in casa potrà tornarvi utilissimo. Hollywood e Cinecittà si sono occupate tante volte del mondo dei motori in modo viscerale, mettendoli al centro di una serie di pellicole di successo (e non). Abbiamo raccolto per voi tutti i titoli più rilevanti usciti sulla Formula 1 e sul Mondo delle due e quattro ruote sportive, da Grand Prix a Rush, da Giorni di Tuono a Senna, passando per gli italianissimi Veloce come il Vento e Velocità Massima, e per i film per i più piccoli. Cliccando su ogni titolo potrete accedere alla sezione dedicata e scoprire dove reperire ogni singolo film. E se pensate che ne manchi qualcuno, segnalatecelo nei commenti, così da rendere il tutto ancora più completo. Buona visione!

I MIGLIORI FILM SULLA FORMULA 1

Grand Prix (1966, John Frankenheimer)

Formula 1 - Nell'inferno del Grand Prix (1970, Guido Malatesta aka James Read)

Un attimo, una vita - ''Bobby Deerfield'' (1977, Sydney Pollack)

Senna (2010, Asaf Kapadia)

1 -''1: Life on the limit'' (2013, Paul Crowder)

Rush (2013, Ron Howard)

McLaren (2017, Roger Donaldson)

Williams (2017, Morgan Matthews)

Ferrari: Race to Immortality (2017, Daryl Goodrich)

Grand Prix Driver (2018, 4 episodi, Netflix)

Formula 1 - Drive to survive (2019-2020, 20 episodi, Netflix)

I MIGLIORI FILM SULLA 24 ORE DI LE MANS

Le Mans - Scorciatoria per l'inferno - ''Summer Love'' (1970, Osvaldo Civriani aka Richard Kean)

La 24 Ore di Le Mans - ''Le Mans'' (1971, Lee H. Katzin)

Steve McQueen - Una vita spericolata - ''Steve McQueen: The Man & Le Mans'' (2015, Gabriel Clarke, John McKenna)

Le Mans: Correre è tutto - ''Le Mans - Racing is Everything'' (2017, 6 episodi, Prime Video)

Le Mans '66 - La grande sfida - ''Ford v Ferrari'' (2019, James Mangold)

I MIGLIORI FILM SU INDYCAR E NASCAR

Linea rossa 7000 - ''Red Line 7000'' (1965, Howard Hawks)

Il diavolo del volante - The Last American Hero (1973, Lamont Johnson)

Dragster: vivere a 300 all'ora - ''Heart like a Wheel'' (1983, Jonathan Kaplan)

Giorni di tuono - ''Days of Thunder'' (1990, Tony Scott)

Driven (2001, Renny Harlin)

Ricky Bobby - La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno - ''Talladega Nights - The Ballad of Ricky Bobby'' (2006, Adam McKay)

Paul Newman - Velocità e passione - ''Winning: The Racing Life of Paul Newman'' (2015, Adam Carolla, Nate Adams)

I MIGLIORI FILM SULLE CORSE

Un maggiolino tutto matto - ''The Love Bug'' (1968, Robert Stevenson)

Quei temerari sulle loro pazze, scatenate, scalcinate carriole - ''Monte Carlo or Bust'' (1969, Ken Annakin, Sam Itzkovitch)

I giganti del brivido - ''Once upon a wheel'' (1971, David Winters)

Herbie il Maggiolino sempre più matto - ''Herbie Rides Again'' (1974, Robert Stevenson)

Herbie al rally di Montecarlo - ''Herbie Goes to Monte Carlo'' (1977, Vincent McEveety)

Herbie sbarca in Messico - ''Herbie Goes Bananas'' (1980, Vincent McEveety)

Velocità Massima (2002, Daniele Vicari)

L'asso del Go-kart - ''Kart racer'' (2003, Stuart Gillard)

Adrenalina Blu - La leggenda di Michel Vaillant - ''Michel Vaillant'' (2003, Luc Besson)

Ferrari (2003, Carlo Carlei)

Herbie - Il super Maggiolino - ''Herbie: Fully Loaded'' (2005, Angela Robinson)

Speed Racer (2008, Andy e Larry Wachowski)

Veloce come il vento (2016, Matteo Rovere)

Go-Kart - ''Go!'' (2020, Owen Trevor)

I MIGLIORI CARTONI ANIMATI SUL MOTORSPORT

La corsa più pazza del mondo - ''Wacky Races'' (1968-69, 17 episodi, Hanna & Barbera)

Grand Prix e il campionissimo (1977-78, 44 episodi, Kougo Hotomi)

Cars - Motori ruggenti (2006, John Lasseter)

Cars 2 (2011, John Lasseter e Bard Lewis)

Turbo (2013, David Soren)

Cars 3 (2017, Brian Fee)

I MIGLIORI FILM SUL MOTOCICLISMO

Sogni di gloria - La rivincita di Raf (2002, Jeff Jensen)

Faster (2003, Mark Neale)

Indian - La Grande Sfida - ''The World's Fastest Indian'' (2005, Roger Donaldson)

Fastest - Il più veloce - ''Fastest'' (2011, Mark Neale)

TT3D: Close to the Edge (2011, Richard De Aragues)

Road (2014, Michael Hewitt)

Fino all'ultima staccata - ''Hitting the Apex'' (2015, Mark Neale)

ALTRI FILM AMBIENTATI SULLO SFONDO DI EVENTI MOTORISTICI