CINEMA IN POLE POSITION Quella tra Formula 1 e cinema è sempre stata una storia di amore e odio. Hollywood ha sempre prediletto le serie americane come Formula Indy e Nascar, ma qualcosa negli ultimi anni è cambiata, con il bellissimo ''Rush'' di Ron Howard, incentrato sulla rivalità storica tra James Hunt e Niki Lauda sfociata nella incredibile stagione 1976, e con l'approdo degli americani di Liberty Media nel circus della F1, che ha portato Netflix a produrre la serie TV ''Formula 1 - Drive To Survive'', in grado di trascinare gli spettatori dentro ai box, alle hospitality e anche alle case dei protagonisti della serie più amata. Non bisogna però dimenticare dove tutto è iniziato, con il meraviglioso film di John Frankenheimer, ''Grand Prix'', datato 1966. Di seguito l'elenco delle produzioni imperdibili incentrate sulla Formula 1.

I MIGLIORI FILM SULLA FORMULA 1

GRAND PRIX (1966, John Frankenheimer)

Cast - James Garner, Eva Marie Saint, Yves Montand, Toshiro Mifune, Brian Bedford, Jessica Walter, Antonio Sabato, Françoise Hardy

Genere - Drammatico, sportivo

Giudizio - 7,2 (IMDb)

Dove trovarlo - In Blu-Ray e DVD sono reperibili versioni in lingua inglese, tedesco, spagnolo, portoghese e francese, non sottotitolate in italiano, è possibile però noleggiarlo o acquistarlo su Youtube, oppure su Chili, iTunes e Google Play

Info - Il pilota americano Pete Aron viene licenziato dal suo team di corse Jordan BRM dopo un incidente a Monaco dal quale esce infortunato il suo compagno britannico, Scott Stoddard. Girato con tecniche d'avanguardia per l'epoca, come le riprese on-board e lo schermo diviso in più parti, Grand Prix ha vinto tre premi Oscar, per il miglior montaggio, il miglior montaggio sonoro e il miglior sonoro, alla cerimonia del 1967. Il film è stato girato con la collaborazione delle principali scuderie di Formula 1 dell'epoca, in particolare BRM, Ferrari e McLaren che nel film viene utilizzata per interpretare la scuderia Yamura on cui Pete Aron conclude la stagione. Per questo motivo molte leggende dell'epoca recitano nel film, come Phil Hill, Graham Hill, Richie Ginther, Joakim Bonnier, Jack Brabham e anche Juan Manuel Fangio.

FORMULA 1 - NELL'INFERNO DEL GRAND PRIX (1970, Guido Malatesta aka James Read)

Cast - Brad Harris, Olinka Berova, Ivano Staccioli, Hans Van Bordsody, Marianne Hoffmann, Louis Williams, Giacomo Agostini, Graham Hill.

Genere - Commedia, sportivo

Giudizio - 5,6 (IMDb)

Dove trovarlo - Su eBay si trovano vecchie VHS in italiano. Fortunatamente il film è disponibile integralmente su Youtube, basta digitare il titolo ''Nell'inferno del Grand Prix'' sulla barra di ricerca.

Info - Giacomo Valli, pilota di Formula 1, viene ingaggiato come terza guida della scuderia automobilistica di Frank Donovan, ma dovrà fare i conti con Ken Stark, prima guida, che farà di tutto per ostacolarlo. La sfida vive però anche fuori dalle piste, tra storie di amori, tradimenti, liti e diverbi che porteranno alla rottura di Valli con la sua scuderia.

UN ATTIMO, UNA VITA - ''BOBBY DEERFIELD'' (1977, Sydney Pollack)

Titolo originale: Bobby Deerfield

Cast - Al Pacino, Marthe Keller, Anny Dupray

Genere - Drammatico, romantico, sportivo

Giudizio - 5,9 (IMDb)

Dove trovarlo - Si può acquistare il DVD su Amazon. o su eBay, dove è reperibile anche la VHS. È disponibile anche in streaming online su Chili

Info - Bobby Deerfield, un famoso pilota americano di Formula 1, non vive che per la sua auto e per le corse. Una tragedia in pista, porterà Bobby in una clinica svizzera dove conoscerà e si innamorerà dell'enigmatica Lillian Morelli, malata terminale. La star di Hollywood Al Pacino, che interpreta Bobby Deerfield, è stato nominato ai Golden Globe del 1978 per la sua interpretazione. Una curiosità: parte del film è stato girato tra Lierna e Varenna, sul Lago di Como.

SENNA (2010, Asaf Kapadia)

Cast - Ayrton Senna, Alain Prost, Frank Williams, Ron Dennis, Viviane Senna, Milton da Silva, Naide Senna, Jackie Stewart, Sid Watkins, Gerhard Berger, Nelson Piquet, Nigel Mansell.

Genere - Documentario, biografico, sportivo

Giudizio - 8,5 (IMDb)

Dove trovarlo - Facilmente reperibile sia in Blu-Ray che in DVD su Amazon, eBay e altre piattaforme di e-Commerce, o acquistabile su Youtube. Si trova anche nel catalogo di Netflix, Rakuten TV, Chili, iTunes e Google Play.

Info - Uno struggente e bellissimo documentario sulla vita e la storia del pilota di Formula 1 brasiliano Ayrton Senna, che vinse il Campionato del Mondo tre volte prima della sua tragica morte avvenuta all'età di 34 anni. Vincitore di numerosi premi, tra cui il Bafta, il British Indipendent Film Awards e il premio del pubblico al Sundance Film Festival, questo documentario è stato proiettato per la prima volta a Suzuka nel 2010 in occasione del Gran Premio del Giappone, mentre in Italia è arrivato solo l'anno seguente direttamente nelle sale. La vera chicca della pellicola sono tante immagini inedite (all'epoca dell'uscita) del dietro le quinte della vita di Ayrton, imperdibile per tutti i veri appassionati della Formula 1.

1 (2013, Paul Crowder)

Titolo originale: 1: Life on the Limit

Cast - Michael Fassbender, Niki Lauda, James Hunt, Mario Andretti, Michael Schumacher, Jackie Stewart, Sebastian Vettel, Jacky Ickx, Lewis Hamilton

Genere - Documentario, storico, drammatico, sportivo

Giudizio - 8,0 (IMDb)

Dove trovarlo - Facilmente reperibile in DVD su Amazon, è anche acquistabile su Youtube o disponibile nel catalogo online di Prime Video.

Info - Ambientato nell'era d'oro dei GP, ''1'' racconta la storia di una generazione carismatica di piloti che hanno corso sul filo del rasoio, rischiando le proprie vite durante il più mortale periodo della Formula 1, e cambiando questo sport per sempre. Il documentario è riconosciuto universalmente tra i migliori del genere, e spazia in tre decadi di storia del Mondiale di Formula 1, dagli anni '60 ai '90, con un'attenzione particolare alle scuderie e ai piloti anglofoni.

RUSH (2013, Ron Howard)

Cast - Chris Hemsworth, Daniel Bruehl, Olivia Wilde, Alexandra Maria Lara, Pierfrancesco Favino, David Calder, Natalie Dormer, Stephen Mangan, Christian McKay, Alistair Petrie.

Genere - Biografico, drammatico, sportivo

Giudizio - 8,1 (IMDb)

Dove trovarlo - Facilmente reperibile in Blu-Ray e DVD su Amazon, su eBay e su altre piattaforme di e-Commerce, è possibile noleggiarlo o acquistarlo su Youtube ed è anche disponibile sul catalogo online di Netflix, Rakuten TV, Infinity, TIM Vision, Chili, iTunes e Google Play

Info - È la storia dell'accesissima rivalità negli anni '70 tra i due piloti James Hunt e Niki Lauda, sfociata in quella che è stata probabilmente la più bella stagione di Formula 1 della storia: il 1976. L'attesa attorno a questo film è stata spasmodica soprattutto nei paesi in cui la Formula 1 è più presente, in Italia, Germania e Regno Unito, sebbene al botteghino negli Stati Uniti sia stato accolto con meno entusiasmo. Nel 2012 il regista Ron Howard ha spiegato di non aver utilizzato le riprese originali dell'incidente di Lauda al Nurburgring, ma di averlo ricreato nei dettagli proprio sul circuito dove avvenne. L'ex pilota Jochen Mass, compagno di Hunt in McLaren, ha partecipato al film come consulente, le riprese si sono svolte principalmente tra Germania e Regno Unito. Una chicchetta: Alex Zanardi fa un brevissimo cameo nei panni di un radiocronista al Gran Premio d'Italia 1976, quello che segnò il ritorno alle corse di Lauda dopo il rogo della Nordschleife. Rush ha ricevuto due candidature al Golde Globe come miglior film drammatico e per l'interpretazione di Daniel Bruehl nei panni di Niki Lauda, che ha impressionato la stessa leggenda austriaca.

MCLAREN (2017, Roger Donaldson)

Cast - Bruce McLaren, Mario Andretti, Alastair Caldwell, Dwayne Cameron, Matt Coldrick, Emerson Fittipaldi

Genere - Documentario, biografico, drammatico, sportivo

Giudizio - 7,3 (IMDb)

Dove trovarlo - Facilmente reperibile in Blu-Ray e DVD su Amazon, oppure acquistabile su Youtube sottotitolato in italiano. Presente anche nel catalogo online di Netflix.

Info - La storia di Bruce McLaren, il pilota neozelandese che ha fondato il McLaren Motor Racing Team. Un uomo che ha mostrato al mondo come, nonostante le umili origini, si possa arrivare fino alla vetta del motorsport e vincere. L'avvincente storia vera è stata raccontata grazie al contributo di molti piloti, meccanici e ingegneri contemporanei a Bruce, come Emerson Fittipaldi, Alastair Caldwell, Robin Herd, Chris Amon, Howden Ganley, Mario Andretti, Dan Gurney, Lothar Motschchenbacher e Sir Jackie Stewart. Il regista ha potuto anche accedere a materiale multimediale di proprietà della famiglia McLaren.

WILLIAMS (2017, Morgan Matthews)

Cast - Emily Bevan, Tim Prior, Frank Williams, Claire Williams Peter Windsor, Jackie Stewart, Jacques Villeneuve, Nigel Mansell, Nelson Piquet, Alan Jones.

Genere - Documentario, biografico, sportivo

Giudizio - 7,6 (IMDb)

Dove trovarlo - Facilmente reperibile in Blu-Ray e DVD su Amazon, è presente anche nel catalogo online di Netflix.

Info - Concentrandosi sulla carriera e sulla famiglia del suo leggendario fondatore, Sir Frank Williams, questo documentario sportivo racconta la straordinaria storia del team britannico Williams, dal suo inizio fino ai giorni nostri. Nel film è raccontata anche la storia del grave incidente che ha rischiato di compromettere la sopravvivenza del leggendario costruttore britannico, da allora costretto sulla sedia a rotelle ma sempre attivo nella vita del suo team anche oggi, che ha lasciato tutto in mano alla figlia Claire. Nel film compaiono tutti i piloti che hanno reso immortale la storia del team britannico, e che hanno conquistato in totale nove titoli mondiali costruttori e sette piloti, tutti condensati tra il 1980 e il 1997.

FERRARI: UN MITO IMMORTALE (2017, Daryl Goodrich)

Titolo originale - Ferrari: Race to Immortality

Cast - Peter Collins, Enzo Ferrari, Lin Gallagher, Mike Hawthorn

Genere - documentario

Giudizio - 6,8 (IMDb)

Dove trovarlo - Facilmente reperibile in Blu-Ray e DVD su Amazon, è anche acquistabile su Youtube, oppure sul catalogo online di TIM Vision, iTunes e Google Play.

Info - Anni '50: l'iconica battaglia della Scuderia Ferrari per rimanere al top in uno dei decenni più mortali della storia delle corse automobilistiche. Questo film, una produzione britannica, racconta gli anni in cui Ferrari lottava per manetenere in vita la sua Scuderia, in un periodo in cui i piloti rischiavano ogni giorno la propria vita, salendo su proiettili che toccavano i 300 kmh senza un minimo di protezione. Ed è proprio in questi anni difficili, che risiede l'origine del mito Ferrari.

GRAND PRIX DRIVER (2018, 4 episodi, Prime Video)

Cast - Fernando Alonso, Eric Boullier, Stoffel Vandoorne, Jonathan Neale, Zak Brown, Michael Douglas

Genere - Documentario, sportivo

Giudizio - 7,7 (IMDb)

Dove trovarlo - Esclusivamente nel catalogo online di Prime Video

Info - Grand Prix Driver ci porta nel mondo segreto della Formula 1 offrendo un accesso mai visto prima ai meccanismi interni della McLaren, il tutto narrato dalla voce di Michael Douglas. Grazie all'ampia collaborazione con il team di Woking, in quattro episodi vengono sviscerate le vicende sportive e private dei due piloti - di Fernando Alonso e, soprattutto, del belga Stoffel Vandoorne - e analizzati tutti i procedimenti che portano alla realizzazione di una monoposto di Formula 1, dalla fase progettuale a quella di assemblaggio.

FORMULA 1 - DRIVE TO SURVIVE (2019-2020, 20 episodi, Netflix)

Cast - Pierre Gasly, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Nico Hulkenberg, Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Kevin Magnussen, Gunther Steiner, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, Sergio Perez, Esteban Ocon, Lance Stroll, Toto Wolff, Mattia Binotto, Lando Norris, George Russell, Alex Albon.

Genere - Documentario, sportivo

Giudizio - 8,6 (IMDb)

Dove trovarlo - Esclusivamente nel catalogo online di Netflix, ci sono sia la prima che la seconda stagione.

Info - Questo approfondito documentario a puntate prodotto con la licenza ufficiale della FOM (Formula One Management), si immerge dietro le quinte di due stagioni complete del campionato mondiale di Formula 1: 2018 e 2019. Nella prima, fortunatissima stagione, non sono presenti puntate incentrate su Mercedes e Ferrari, che invece - visto il successo della serie - raggiungeranno le altre otto scuderie tra i protagonisti della seconda stagione.

