Autore:

Salvo Sardina

GRAN RITORNO Inebriati dalle sfuriate di Gunther Steiner ai propri piloti, dall’esuberanza di Daniel Ricciardo, dal muso lungo di Fernando Alonso al box McLaren e dalle scaramucce verbali tra il team principal della Red Bull, Christian Horner, e quello della Renault, Cyril Abiteboul? Insomma, se anche voi – come noi – avete letteralmente divorato la prima stagione di “Formula 1: Drive to Survive”, sarete certamente felici di sapere che l’acclamata serie Netflix sul dorato circus della F1 tornerà anche nella prossima stagione. Una notizia che era già nell’aria e che adesso è finalmente ufficiale.

LOTTA PER IL TITOLO Numerose le novità previste nel serial tv prodotto dal colosso dello streaming online. La più importante, e ve l’avevamo annunciata – anzi, spoilerata, giusto per mantenere un gergo adeguato – già qualche settimana fa, è la presenza di Mercedes e Ferrari. Un’aggiunta certo di non poco conto, che risolve forse l’unica vera pecca di Drive to Survive, ovvero l’assenza delle telecamere di Netflix nel “sottosopra” di Maranello e Brackley, i due team in lizza per la conquista del titolo. Convitati di pietra che, facile immaginare, saranno invece assoluti protagonisti della prossima stagione della docu-serie.

VERSO IL 2020 Insomma, quello di “Formula 1: Drive to Survive” è stato un esperimento riuscito, in grado di interessare gli spettatori della domenica e di fornire gustosi retroscena ai super appassionati. Un’operazione che si ripeterà con altri nove (e non dieci come nella prima stagione) episodi. Visto che al centro del racconto ci saranno anche avvenimenti ancora in divenire, partendo da Melbourne fino ad arrivare al season finale di Abu Dhabi che si disputerà in dicembre, per l’uscita bisognerà attendere ovviamente l’anno prossimo: non ci sono ancora date certe di uscita, ma è facile immaginare che Drive to Survive 2 possa arrivare sui nostri smartphone a pochi giorni dall’inizio del mondiale 2020 (al via il 15 marzo da Melbourne), come accaduto nel 2019.