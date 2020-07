TORO INDEMONIATO Si avvicina il debutto di nuova Lamborghini SCV12 Squadra Corse. Le conferme arrivano proprio dalla Casa di Sant’Agata Bolognese che nelle ultime ore ha pubblicato un teaser del suo ultimo bolide da pista. E così dopo averla vista all’opera sui tornanti del circuito di Imola, fra le mani sapienti di Emanuele Pirro, l’ultima creazione del Toro mette in mostra le sue curve sexy. Nonostante l’auto sia avvolta dalla penombra, si riesce comunque a distinguere un look accigliato e aggressivo. Quest’ultimo è esaltato da appendici aerodinamiche estremizzate, dallo splitter frontale in fibra di carbonio, da minigonne rasoterra e da suggestive luci frontali a LED dalla forma ottagonale. Non mancano poi un airscoop sul tetto, un voluminoso spoiler posteriore, il diffusore racing e i terminali di scarico sdoppiati.

DIVORA ASFALTO Dell’auto ormai sappiamo quasi tutto: Lamborghini SCV12 può contare su un telaio monoscocca in fibra di carbonio di ultima generazione, su sospensioni con schema push-rod di derivazione sportiva, su pneumatici slick Pirelli specifici e su un’aerodinamica talmente raffinata da generare più deportanza di una vettura del Campionato GT3. La potenza che fa correre la SCV12 arriva tutta da un 6,5 litri aspirato che eroga ben 830 CV. Abbinato al V12 Lambo un cambio sequenziale a 6 velocità e la trazione posteriore. Non si conosce ancora la data dell’unveiling, ma quanto visto finora lascia presumere che il debutto ufficiale di nuova Lamborghini SCV12 non sia poi così lontano.