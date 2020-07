GIOIELLO PER POCHI Per celebrare il suo nuovo servizio di configurazione virtuale Ad Personam, Lamborghini lancia l’Aventador SVJ Xago Special Edition: una super sportiva irripetibile prodotta in sole dieci unità e riservata ai clienti che scelgono di personalizzare la propria Aventador SVJ in modalità digitale. La Xago si ispira alla conformazione nuvolosa esagonale sopra al Polo Nord di Saturno. All’esterno, Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition si distingue per l’effetto esagonale in argento sfumato ad hoc e per la livrea a contrasto Ad Personam unica per ciascuna vettura. Non possono poi mancare specifici cerchi color nero Nireo lucido. All’interno i sedili sfoggiano un motivo inedito che riprende il tema esagonale degli esterni e sono proposti in colorazione a contrasto con la carrozzeria. Ciascuna Aventador SVJ Xago sarà identificata da un’apposita targhetta numerata.

STUDIO HI-TECH Il nuovo studio Ad Personam interamente virtuale, offre consulenza ai clienti che desiderano personalizzare la propria Lamborghini, senza la necessità di recarsi a Sant’Agata Bolognese. A partire da luglio 2020 è possibile prenotare una consulenza preliminare che dà accesso a una sessione dedicata con gli esperti Lamborghini. Durante la videochiamata con il Team Lambo, grazie alla presenza di una copia “virtuale” del modello scelto, il team Ad Personam avanzerà proposte di design e suggerimenti per configurare la propria Lambo, consentendo al cliente di visualizzare ogni singolo dettaglio della sua super sportiva. Una volta terminata la consulenza virtuale, verranno inviate all’interessato una serie proposte con tanto di rendering e persino campioni dei materiali.

NUOVE SFIDE “Lamborghini pensa sempre in modo dinamico - dichiara Giovanni Perosino, Chief Commercial Officer di Automobili Lamborghini - alle migliori soluzioni per fronteggiare ogni sfida. Non vediamo l’ora di poter accogliere di nuovo i nostri clienti a Sant’Agata Bolognese in futuro, ma ci attendiamo che entro quest’anno saranno oltre 150 le consulenze Ad Personam che si svolgeranno in modalità virtuale. Oltre a disporre ovviamente di campioni e materiali presso le rispettive concessionarie, abbiamo l’entusiasmante opportunità, in un’epoca sempre più votata al digitale, di creare virtualmente modelli Lamborghini unici”.