DOORS OPEN Perché dopo mesi di cattività, il Toro scalpita e minaccia di sfondare le barriere. Una riapertura ricca di novità e un segno di ritorno alla normalità per il MUDETEC, il Museo delle Tecnologie di Automobili Lamborghini. Chiuso forzatamente a causa dell’emergenza COVID-19, da venerdì 10 luglio il Museo riapre le porte ai turisti e a tutti gli appassionati di motori. Ai quali Lambo dedica una sorpresina.

RAZZA PURA La principale attrazione è indubbiamente nuova Sián Roadster: la supersportiva open-top ibrida è visitabile all’interno del Museo, in assoluta esclusiva, fino a domenica 12 luglio. A proposito: rispetto all'era pre-lockdown, per ora sarà possibile visitare il MUDEC solo su prenotazione. L’apertura è in ogni caso garantita tutti i giorni dalle 09.30 alle 18.

LAMBO PASSION Per i fan del Toro di Sant'Agata, il Museo Lamborghini è il tempio delle meraviglie. All’interno i visitatori possono ripercorrere anni di storia del mondo Lambo, dagli albori fino ai giorni nostri, in una carrellata di innovazioni ed eccellenze che hanno rivoluzionato non solo il marchio in sé, ma anche l’intero panorama automotive, creando nuovi concetti e gettando le basi tecnologiche di domani. Da icone del passato come 350 GT, Miura, Countach ed LM002, alle più recenti ed esclusive Asterion (concept car ibrida), Centenario, Aventador SVJ, al Museo si parla di passione, di meccanica, design e leadership nella lavorazione della fibra di carbonio e del Forged Composite. A questo si aggiunge il mondo dell’aerodinamica e dell’elettronica, con le recenti tecnologie innovative implementate sui modelli Huracán e Aventador, come il sistema di aerodinamica attiva ALA, la logica predittiva del sistema LDVI e l’innovativa interfaccia utente HMI.

CONTAMINAZIONI Ma la riapertura del MUDETEC corrisponde anche a nuove e stimolanti collaborazioni. La prima è rappresentata da Architecture for Exhibition, progetto che Automobili Lamborghini ha sviluppato con Young Architects Competitions (YAC), accademia di architettura bolognese che promuove concorsi internazionali di progettazione e percorsi formativi rivolti a giovani architetti. Ai giovani corsisti verrà offerta l’opportunità unica di collaborare all’allestimento 2021 del MUDETEC, con la supervisione di Giuseppe Zampieri, fondatore dell’ufficio di David Chipperfield Architects a Milano e con il supporto di alcuni dei più grandi architetti a livello internazionale.

IN TRASFERTA Alcuni capolavori del MUDETEC saranno poi protagonisti alla Cité de l’Automobile, il più grande museo dell'automobile del mondo, situato in Francia a Mulhouse. La mostra, aperta al pubblico dal 9 luglio 2020 al 10 gennaio 2021, per la prima volta nella sua storia avrà un focus dedicato ad Automobili Lamborghini. Racconterà la storia della Casa, evidenziando l'unicità delle sue auto e i sogni che, negli anni, hanno accompagnato il brand e i suoi appassionati.