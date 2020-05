COME LE AUTO GRANDI Una presentazione virtuale, come si confà al momento storico. Ma la vera particolarità, in realtà, sta nel set: infatti non era solo la nuova Lamborghini Sian Lego Technic a essere formata da mattoncini in scala 1:8, ma il set stesso. Trovate il video della presentazione nella nostra gallery: guardare per credere!

SCALA 1:8 Della Lamborghini Sian vi abbiamo raccontato tutto in occasione del suo debutto al Salone di Francoforte, ma della sua omologa a mattoncini vi sveliamo ora i dettagli: la FKP 37, in colore verde lime, è costituita da 3.696 pezzi e misura 60 centimetri in lunghezza, 25 cm in larghezza e 13 cm in altezza. Alcune chicche del modello sono rappresentate dal volante e dalle sospensioni funzionanti, così come il cambio a 8 rapporti (sollevando il modellino si possono vedere nel sottoscocca gli ingranaggi). Nel cofano della Sian ci sono una mini borsa ventiquattr'ore e un numero seriale unico che sblocca contenuti esclusivi nell'area riservata del sito. Che stile!

QUANTO COSTA? Lego Technic Lamborghini Sián FKP 37 sarà disponibile direttamente negli store e sul sito Lego dal 1 giugno 2020, mentre dal 1 agosto la troveremo i rivenditori di tutto il mondo. Il prezzo consigliato è di 379,99 euro.