CINGOLATO Auto leggendarie, supercar ultraveloci, motociclette iconiche e tanto altro ancora. Negli ultimi anni, LEGO ha davvero viziato gli amanti dei motori. Fra i set più gettonati di recente aggiuntisi al catalogo, ricordiamo Bugatti Chiron e Land Rover Defender, due modelli che hanno davvero riscosso un grande successo fra grandi e piccini. Proprio il fuoristrada britannico è ormai stabilmente nella top 3 dei kit più ricercati, con un prezzo di vendita che sfiora i 180 euro. L’enciclopedico libretto di montaggio non sembra aver impensierito Alexandre Rossier che, al contrario, ha deciso di personalizzare ancor di più il suo piccolo fuoristrada in mattoncini. Trasformandolo - udite udite - in un semicingolato.

L’ISPIRAZIONE L’autore ha deciso di stravolgere completamente la struttura della 4x4. Al posteriore è comparso un cassone da pick-up, con tanto di motore V8 a vista, mentre al posto delle ruote è stato montato un complesso meccanismo di cingoli perfettamente funzionante. Con queste modifiche, il modellino MOC (My Own Creation) misura ora 42 cm in lunghezza, 20 cm in larghezza e 22 cm in altezza. Land Rover Defender Halftrack, questo il nome della creatura di Rossier, si ispira esteticamente ai veicoli prodotti dall’azienda Prinoth di Vipiteno, specializzata nella produzione di gatti delle nevi e di veicoli cingolati.

L’ORIGINALE Tuttavia, le forme del nuovo “Def” Halftrack MOC ricordano vagamente anche quelle di alcuni mezzi militari della Seconda Guerra Mondiale, vedi il semicingolato tedesco Sd.Kfz. 251 e l’M3 Half-Track americano. L’intuizione di Rossier non è però è solo bizzarra e stravagante: storicamente, infatti, una variante di Land Rover Defender cingolata è realmente esistita. Si chiamava Laird Centarur ed era una reinterpretazione del concetto di semicingolato sviluppata negli anni ’70. Un veicolo multi-terreno in grado di ospitare mitragliatrici da 7,62 mm o 12,7 mm e mitragliere da 20 mm.