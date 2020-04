BELLA E (IM)POSSIBILE Tra le protagoniste del segmento delle supersportive c'è la Ducati Panigale V4 che, nella versione R, è una vera e propria arma da pista. Protagonista nella prima tappa del Mondiale Superbike 2020 con Chaz Davies e Scott Redding, la V4 R è sogno proibito di tantissimi appassionati visti i 39.900 euro per portarsela a casa. Se il vostro budget è molto più ristretto e siete amanti dei mattoncini più famosi del mondo, la Panigale V4 R di Lego Technic fa sicuramente al caso vostro.

CAMBIO MANUALE A DUE MARCE Il set Lego ricrea efficacemente una delle punte di diamante di Borgo Panigale grazie a una riproduzione che misura 32 cm di lunghezza, 16 cm di altezza e 8 cm di larghezza. La Panigale V4 R è il primo modello Lego a disporre di un cambio a due velocità, per coinvolgere al meglio nella guida… sul tavolo della cucina. La moto presenta anche molle per le sospensioni, di un cavalletto per mettere il bella mostra la vostra creazione e di una riproduzione particolarmente fedele del display TFT a colori. Curata nei minimi dettagli, la Ducati – Lego dispone anche delle alette aerodinamiche!

QUANTO COSTA Il kit di Lego Technic per costruire la Ducati Panigale V4 R è composto da 646 pezzi ed è dedicato a un pubblico dai 10 anni in su. Il prezzo è di 59,90 euro ed è già disponibile nei Lego Store o sul sito ufficiale dell’azienda danese.