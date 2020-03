SENZA FILM, MA COI LEGO Il nono film di Fast & Furious è stato spostato al 2021 per l’epidemia da coronavirus, e toccherà quindi aspettare ancora un po’ per sapere come procedono le rocambolesche vicende di Toretto & C. I fan delusi possono però rifarsi con il nuovo modello LEGO Technic, che riproduce proprio la Dodge Charger R/T del 1970 guidata da Dominic Toretto, interpretato da Vin Diesel.

1077 PEZZI Chiamato Dom’s Dodge Charger, il kit è composto dalla bellezza di 1.077 pezzi. Il cofano della macchina si apre, e mostra il motore V8 con tanto di pistoni che si muovono. Il motore ha anche un turbocompressore con tanto di catena di distribuzione. Le sospensioni a doppio braccio oscillante funzionano veramente, così come lo sterzo. Nell’abitacolo c’è una gabbia tubolare, e sotto il baule posteriore trovano posto le immancabili bombole del NOS. Sotto la scocca si trova anche un supporto per tenere l’auto “impennata”, un’acrobazia che solo Dominic Toretto può permettersi di fare.

MISURE E PREZZO La macchina è in scala 1:13 rispetto all’originale; una volta montata, misura 39 cm di lunghezza, 16 cm di larghezza e 11 cm di altezza. La Dodge Charger è già in prevendita sul sito LEGO.com al prezzo di 104,99 euro, e sarà disponibile a partire dal 27 aprile. Praticamente regalata, rispetto alla Bugatti Chiron da 399,99 euro (praticamente introvabile) o alla Land Rover Defender a 179,99, che però ha più del doppio dei pezzi.