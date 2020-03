BINOMIO DA COLLEZIONISTI Se siete appassionati di LEGO, non scappate, perché questa è una di quelle notizie che sicuramente vi interessano: Fiat e LEGO hanno presentato il nuovo set da costruire Fiat 500 LEGO Creator Expert, ispirato alla “Dolce Vita” degli anni Sessanta.

IL SET LEGO Il set è composto da ben 960 pezzi: una volta montata, la macchina ha il tetto apribile funzionante, interni dettagliati, portabagagli con ruota di scorta, portapacchi sul retro e cofano apribile per ispezionare il motore. Nel set è inoltre incluso un cavalletto pieghevole, una tavolozza e un dipinto dell’auto sullo sfondo del Colosseo di Roma.

ANCHE IN SCALA 1:1 Per l’occasione, LEGO ha realizzato anche uno spettacolare modello di Fiat 500 in scala 1:1, per il quale sono stati necessari la bellezza di 189.032 mattoncini. Per realizzarlo sono state necessarie la bellezza di 830 ore di lavoro. Questo però non sarà messo in vendita!

È SOLO L’INIZIO La collaborazione tra Fiat e LEGO rientra in un progetto più ampio che coinvolge il gruppo FCA in diverse partnership e licenze, con l'obiettivo di estendere la visibilità dei suoi marchi al di fuori del mondo automotive. La Fiat 500 LEGO Creator Expert è già disponibile nei LEGO Store, oppure sul sito lego.com, al prezzo di 79,99 euro.