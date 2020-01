LAMBORGHINI DI LEGO La scorsa estate fu la volta di nuova Land Rover Defender a presentarsi sotto forma di di 2.573 pezzi di Lego Technic. Dopo il modellino basato sulla variante Defender 90, a tre porte e con passo corto, ora è tocca a Lamborghini farsi in pezzi per la gioia degli appassionati. Un misterioso modello supersportivo (sarà la Sian?) in versione Lego Technic sarà presentato a livello globale nell’estate 2020.

LA SERIE ULTIMATE Primo modello in scala (1:8) di una supersportiva di Sant’Agata Bolognese, è il terzo della serie Ultimate Lego Technic, dopo la Porsche 911 GT3 RS del 2016 e la Bugatti Chiron del 2018. La serie Lego Technic è molto apprezzata dagli appassionati perché offre la possibilità di realizzare trasmissioni, differenziali e sistemi di ingranaggi, che danno ai modellini un appeal irresistibili per gli appassionati della meccanica. Il modellino Lamborghini sarà disponibile nei Lego Brand Retail Store e sul sito Lego dal 1° giugno 2020. Raggiungerà poi una distribuzione più capillare dal 1° agosto 2020.