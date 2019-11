Autore:

Claudio Todeschini

OTTANT’ANNI E NON SENTIRLI Nel 2019 il giustiziere mascherato compie 80 anni, e per festeggiare degnamente la ricorrenza, LEGO ha annunciato un https://www.lego.com/it-it/product/1989-batmobile-76139nuovo kit dedicato alla bellissima Batmobile vista nel film Batman di Tim Burton del 1989 (che, a sua volta, spegne trenta candeline).

IL MODELLO Il modello misura oltre sessanta centimentri di lunghezza, dodici di altezza e ventidue di larghezza. Esorbitante il numero di pezzi che lo compongono: ben 3.306. Tra le caratteristiche del set 76139 segnaliamo l’abitacolo a scorrimento con il parabrezza avvolgente, le due mitragliatrici nascoste che compaiono a comando ruotando lo scarico della turbina posteriore, e i grappini decorativi sui due lati del bolide. Altri dettagli unici sono le ruote con il logo del pipistrello e pneumatici anteriori realizzati ex-novo.

PICCOLI MA GRADITI EXTRA Nel set sono presenti anche un espositore girevole per poter ammirare la batmobile da qualsiasi angolazione, e tre minifigure: il Batman con mantello con il costume del film del 1989, il Joker di Jack Nicholson e Vicki Vale. Le minifigure hanno in dotazione il batarang, la pistola di Batman e quella del Joker.

PREZZO E DISPONIBILITÀ Il set 76139 della Batmobile arriverà nei negozi il prossimo 29 novembre, al prezzo consigliato di 249,99 euro. Per gli acquisti effettuati fino al 5 dicembre (o fino a esaurimento scorte), in omaggio la versione mini della Batmobile della serie Speed Champions, con tanto di mini targhetta in stile UCS.