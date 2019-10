Autore:

Salvo Sardina

ARRIVA LA I-TYPE 4 Jaguar Racing è ormai pronta per la sesta stagione di Formula E. La scuderia britannica ha presentato la nuova monoposto per il campionato full electric, che partirà ufficialmente il 15 ottobre con il primo giorno di test invernali a Valencia, in preparazione della prima tappa in programma a Ad Diriyah del 22 e 23 novembre prossimo. Si chiama I-Type 4 e sarà portata in pista dalla coppia composta dal confermatissimo Mitch Evans e dal debuttante James Calado.

NUOVA ERA La casa del Giaguaro riparte ovviamente dal neozelandese, artefice del primo podio e della prima vittoria della storia del brand nella serie elettrica. Novità assoluta invece per quanto riguarda il travagliato secondo volante, affidato nella passata stagione prima a Nelson Piquet Jr. e poi all’inglese Alexander Lynn: James Calado è sì un rookie, ma il “pedigree” di tutto rispetto considerando il mondiale Wec 2017 e la vittoria della 24 Ore di Le Mans 2019 con la Ferrari 488 GTE, senza dimenticare il passato da terzo pilota Force India in Formula 1.

ANCHE DI LEGO Altra novità, decisamente gustosa per gli appassionati, è la versione Lego della Jaguar I-Type di Formula E, che sarà venduta in una confezione unica con la Jaguar I-Pace del monomarca che fa da contorno alle gare del campionato elettrico. Gli aficionados dei celebri mattoncini hanno già la data segnata in rosso sul calendario: il Lego Jaguar Speed Champions sarà sugli scaffali dall’1 gennaio 2020.