Autore:

Dario Paolo Botta

JEEPPINO SUZUKI Si resta sempre a bocca aperta davanti alla precisione e all’accuratezza dei dettagli di un Lego, la sorpresa è ancora più grande quando il produttore di mattoncini più famoso al mondo lancia un nuovo kit. Questa volta non si tratta però di uno di quelli ufficiali, ma di una replica di Suzuki Jimny realizzato appositamente da Filsawgood Lego Technic Creations. Si tratta di un MOC (My Own Creation), ovvero costruzioni Lego uniche e non venduti direttamente da Lego, ma ideate da appassionati che per l’occasione mettono a disposizione le istruzioni di montaggio (12 dollari americani su https://filsawgoodltc.blogspot.com/p/lego-suzuki-jimny-sierra-building.html). Il set del piccolo fuoristrada, il cui nome ufficiale è Lego Suzuki Jimny Sierra 2018, bisogna farselo da soli: ordinando i pezzi - uno per uno - sul sito della Lego, seguendo la lista della spesa contenuta nelle istruzioni. Spesa totale, vicina al centinaio di euro.

PRECISA AL DETTAGLIO Del nuovo set ideato da Filsawgood non si può non notare l’accuratezza dei dettagli. Proposto in scala 1:10 il jeeppino nipponico è lungo 35 cm, largo 20 cm e alto 21 cm e dispone di fari perfettamente funzionanti. La Jimny monta pneumatici 1.55 DC Chequered Flag all-terrain A/T. Pensate, al posteriore viene replicato fedelmente l’assale e il differenziale bloccabile, mentre lo sterzo può essere azionato direttamente dal volante all’interno del piccolo abitacolo. E non si tratta di un modellino statico, bensì radiocomandato, controllabile tramite lo smartphone e un'app dedicata e alimentato da un pacco batterie BuWizz contenente pile tipo AAA (mini stilo). Da prendere al volo!