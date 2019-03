Autore:

Giulia Fermani

MODELLINO A GRANDEZZA NATURALE Con i suoi 1700kg, il modello in scala 1:1 di McLaren Senna Lego pesa 500 in kg in più del modello di produzione e nel tempo impiegato a realizzarlo -quasi 5 mila ore di lavoro- si sarebbero potute costruire nove McLaren Senna vere. Il "modellino", realizzato con circa mezzo milione di mattoncini, è la prima McLaren Senna Lego a grandezza naturale e include il sedile in fibra di carbonio, il volante e i pedali della vera McLaren Senna di produzione.

SALI A BORDO Sul modello in scala le luci e il sistema di infotainment funzionano come sul modello di serie e, anche se ovviamente non potrà mai andare su strada, i fan di Lego e McLaren potranno salire a bordo, mettersi al volante, schiacciare il bottone dello start posizionato sul tetto e sentire una simulazione sonora del ruggito del motore da 334 kmh. L'incontro con il modellino in scala 1:1 di McLaren Senna Lego si svolgerà durante tutto il 2019 in tutto il mondo in una serie di eventi che includono il Goodwood Festival of Speed nel Sussex, UK a inizio Luglio.