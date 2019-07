Autore:

Giulia Fermani

MODELLINO COMPLETO Ad agosto ci sarà una nuova Harley-Davidson sulla piazza. No, non si tratta di una nuova moto a listino ma di un modellino in scala della Fat Boy nella colorazione Wicked Red realizzato dalla Lego in collaborazione con la Casa di Milwaukee. Verrà commercializzato a partire dal 1 agosto, ma sul sito i membri Lego Vip potranno acquistarlo in esclusiva già a partire dal 17 luglio.

COM'È FATTO Composto da 1.023 pezzi, il modellino della Harley-Davidson Fat Boy realizzato da Lego è alto 20 cm, largo 18 cm, e lungo 33 cm e comprende diversi accessori con cui ricalca in tutto la moto a cui si ispira: finiture, superfici ed elementi di design compresi. Oltre alle ruote, al manubrio mobile, a un vero cavalletto e al serbatoio del carburante a goccia, la Fat Boy di Lego ha anche tachimetro integrato e doppio terminale di scarico. Muovendo la ruota posteriore si svela addirittura il motore Milwaukee-Eight che prende vita con pistoni in movimento.

IL MODELLO CELEBRATIVO Per celebrare il lancio del modellino, Lego ha realizzato un modello a grandezza naturale della Fat Boy, completo di dettagli placcati argento, elementi in movimento, effetti sonori e luci. Ci sono voluti oltre 6 mila mattoncini speciali e 865 ore di lavoro per realizzarlo e sarà esposto presso alcuni Lego Store e agli eventi Harley-Davidson.