Autore:

La Redazione

LAMBORGHINI SIAN IN VIDEO A Francoforte 2019 Lamborghini presenta Sian, la prima auto con powertrain ibrido della sua storia. La nuova hypercar green del Toro è anche la Lambo più potente di sempre. Di Lamborghini Sian ne esistono solo 63 esemplari e sono già stati tutti venduti a 2,5 milioni di dollari l'uno. Al fianco del motore V12 che sviluppa 785 CV a 8.500 giri/min ci sono i 34 CV sviluppati dal sistema ibrido, che fanno si che la Sian sprigioni un totale di 819 CV. Per saperne di più guarda il nostro video live dal Salone di Francoforte 2019. Per conoscere tutte le novità Lamborghini, invece, c'è il nostro Speciale Stand Lamborghini.