Autore:

Alessandro Perelli

POTREBBE ESSERE FATTA COSÌ Il teaser rilasciato da Lamborghini, che ci faceva intravvedere il muso al buio di un nuovo super modello del Toro con le lame a Led illuminate, potrebbe essere il segnale definitivo che, finalmente, al Salone di Francoforte vedremo la nuova Unico, la prima auto con powertrain ibrido di Sant’Agata Bolognese.

MISCELA ESPLOSIVA In effetti, l’immagine non rivela molto, ma tanto è bastato per scatenare la fantasia di curiosi e appassionati. Adesso un nuovo teaser, questa volta frutto della fantasia – e della bravura – dei disegnatori di Carlifestyle (quindi non di fonte ufficiale Lamborghini) ci mostra quella che potrebbe essere una evoluzione molto vicina allo stile della prossima hypercar Lambo. Le forme della macchina renderizzata traggono gli spunti stilistici dalla Terzo Millennio, concept svelato nel 2017, e dall'Aventador, per dare vita a una supersportiva dall'aspetto davvero straordinario.

V12 AVENTADOR ELETTRIFICATO La prima hypercar elettrificata Lamborghini dovrebbe riprendere numerosi spunti tecnici dell'Aventador, il che significa che ne conserverà il V12 aspirato da 6,5 ​​litri da 789 CV, ma con un motore elettrico che aggiungerà altri 49 CV, portando il totale a 838 CV. Numeri straordinari, che la porteranno a confrontarsi con veri mostri sacri dell’iperspazio come Aston Martin Valkyrie, Ferrari SF90 Stradale e Mercedes-Benz AMG One.

PREZZO PER POCHI...SSIMI ELETTI A conferma che la macchina sia in fase avanzata di sviluppo, rumors ne danno per certa la presentazione a pochi, selezionati clienti, per tastare il polso del gradimento che, a quanto pare, è molto elevato se è vero che tutti e 63 gli esemplari previsti per la produzione sono stati già venduti tutti, a un prezzo di 2,5 milioni di dollari cadauno. Ancora pochi giorni di attesa e vi sveleremo tutto direttamente dal palcoscenico della kermesse tedesca. Stay tuned!