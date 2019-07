Autore:

Dario Paolo Botta

ARRIVA IN CALIFORNIA Farà la sua comparsa al Concorso d’eleganza di Pebble Beach in programma dal 13 al 18 agosto 2019 in California, la nuova Concept Car Lamborghini "Unico", probabile nome di battesimo del progetto LB48H. Come anticipato si tratta di una supercar esclusiva, che verrà prodotta in un numero limitato di esemplari, circa 63 unità a un prezzo inaccessibile che si aggira intorno ai 2,5 milioni di dollari. La scelta del numero di vetture non è casuale: il 1963 coincide infatti con la fondazione della Casa automobilistica da parte di Ferruccio Lamborghini. La Unico dovrebbe ricordare le forme della Concept Lamborghini Terzo Millennio, raccogliendo l'eredità della Reventón, della Veneno e della Centenario.

IBRIDO DA URLO Dopo la doccia fredda al Salone di Ginevra 2019, appuntamento disertato dalla nuova Lamborghini LB48H, gli occhi della stampa e degli appassionati sono tutti puntati sulla California, dove la Casa di Sant’Agata Bolognese conta di svelare, una volta per tutte, il suo ultimo gioiello. Le sorprese saranno tutte sotto il cofano, la LB48H Unico sarà infatti la prima Lamborghini ibrida, spinta da un propulsore 6,5 litri V12 aspirato da 789 CV abbinato a unità motrice elettrica in grado di fornire 49 CV di potenza aggiuntiva. Le prestazioni secondo i rumors saranno strabilianti, consentendo alla Lamborghini LB48H unico di rivaleggiare ad armi pari con Aston Martin Valkyrie, Mercedes AMG-One. Last but not least, Ferrari SF90 Stradale...