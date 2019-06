Autore:

Emanuele Colombo

UNA GT DA OFF-ROAD Sogno o realtà? Semplice provocazione o serissima dichiarazione di intenti? La nuova Lamborghini Huracán Sterrato concept ha dell'incredibile e si fa un po' fatica a collocarla tra i generi di auto a cui siamo abituati. Si tratta di una Huracán EVO modificata per la guida in fuoristrada, con assetto rialzato di 47 millimetri, carreggiate maggiorate di 30 millimetri e pneumatici specifici, rinforzati, da 20 pollici.

FEDELE ALLA TRADIZIONE Realizzare vetture granturismo e supercar adattate all'uso fuoristrada, del resto, non è un'idea né nuova né bizzarra. Ci sono Ferrari che hanno ben figurato nei rally, Porsche che si sono fatte onore nei grandi raid africani (la 959 dominò la Parigi-Dakar del 1986). E Lamborghini? Anche lei ha esplorato queste possibilità, allestendo nel 1973 la Jarama Rally e la Urraco Rally l'anno successivo.

V10 ASPIRATO La Lamborghini Sterrato, di cui pubblichiamo la completa fotogallery, vuole coniugare “la potenza della Huracán V10 e la versatilità del Super SUV Urus, adatto a ogni tipo di terreno”. Per questo adotta lo stesso motore V10 aspirato da 5,2 litri e 640 CV di potenza della Huracan Evo. Il sistema elettronico che ottimizza la guida LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata) è stato però ricalibrato per affrontare al meglio le superfici a bassa aderenza tipiche dei percorsi off-road ed è ottimizzato per esaltare la trazione posteriore, favorendo però la stabilità in condizioni di sovrasterzo.

RINFORZATA “Il telaio anteriore integra rinforzi in alluminio protetti da una paratia anch'essa in alluminio, e lo stesso materiale è utilizzato per i rinforzi delle minigonne”, spiega Lamborghini. La carrozzeria in composito guadagna poi “elementi di protezione per il motore e le prese d'aria, nonché parafanghi realizzati con materiali ibridi composti da fibra di carbonio e resina elastomerica”.

UN TRIPUDIO DI LED Dal punto di vista estetico, spicca l'impianto di illuminazione supplementare a LED montato sul tetto e le luci sempre a LED per il paraurti, dotate di proiettori ad ampio raggio. A bordo della Lamborghini Huracan Sterrato troviamo un leggerissimo roll bar in titanio, cinture di sicurezza a quattro punti, sedili sportivi a doppio guscio in carbonio e pannelli in alluminio sul pavimento. Entrerà mai in produzione?