Autore:

Andrea Brambilla

EREDE DELLA SUPERLEGGERA Si chiama Lamborghini Huracan Performante ed è la versione più cattiva, veloce, e soprattutto estrema della “piccola” di casa Lambo. Erede della Gallardo Superleggera, la Performante introduce nuovi e funzionali brevetti per garantire velocità in curva e sul dritto impensabili per una vettura stradale.

DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA Esteticamente, rispetto ad Huracàn “base” la Perfromante mostra alcune peculiarità che la rendono unica e facilmente riconoscibile grazie a diversi dettagli in carbonio forgiato (brevetto Lamborghini) come lo spoiler anteriore e posteriore, oltre ad alcuni componenti degli interni. Impossibile, poi, non notare il gigantesco alettone e i due tubi di scarico a separare la targa per un “lato B” particolarmente aggressivo ed intimidatorio. Nuovo anche il disegno dei cerchi in lega da 20 pollici e il badge tricolore vicino alle prese d’aria posteriori, che dà quel tocco patriottico che non guasta mai.

PIU’ POTENZA, MENO PESO A spingere la Performante troviamo il “solito” 5.2 litri V10 aspirato che in questa configurazione arriva a toccare 640 cavalli (+30 rispetto la versione standard), obiettivo raggiunto grazie ad alcuni accorgimenti tecnici studiati dagli ingegneri di Sant’Agata Bolognese. L’utilizzo di valvole in titanio, un impianto di aspirazione derivato dalle vetture protagoniste del campionato Super Trofeo e lo scarico in titanio sono le novità dietro questo incremento di potenza. Il tutto viene condito da un assetto più rigido, nuovi ammortizzatori e barre antirollio e soprattutto l’ALA: l’Aerodinamica Lamborghini Attiva è il vero asso nella manica della Performante. Tra gli optional che non possono mancare, gli ammortizzatori magnetoreologici controllati elettronicamente e l'LDS (Lamborghini Dynamic Steering) con rapporto di sterzata variabile.

GRAZIE ALA Ma come lavora l’ALA? Cerchiamo di spiegarne il funzionamento e soprattutto capire come questo congegno aerodinamico sia un vero e proprio angelo custode. Lo splitter frontale ospita l’attuatore del sistema ALA anteriore, che fa muovere i flap presenti sulla superficie superiore dello splitter stesso. Quando il sistema ALA è in modalità OFF, i flap sono chiusi, così da generare un elevato carico aerodinamico ideale per curve veloci o frenate al limite. Quando invece questo dispositivo è in modalità ON, i flap si aprono, riducendo così il carico aerodinamico dello spoiler anteriore, indirizzando il flusso d’aria attraverso il sottoscocca per ridurre la resistenza aerodinamica e aumentarne la velocità massima. Inoltre, in base alla direzione di svolta, il sistema ALA si attiva sul lato destro o sinistro dello spoiler, aumentando il carico e la trazione sulla ruota interna: il risultato è un angolo di sterzata ridotto e una maggiore stabilità generale della vettura.

FLUSSI BENEFICI Nella parte posteriore della Performante, invece, trovano spazio quattro condotti sotto il cofano motore: i due centrali sono sempre aperti per consentire la ventilazione del vano motore e il raffreddamento dello scarico, mentre i due esterni sono collegati ai canali interni dello spoiler posteriore. I flussi d’aria che passano per questi condotti sono controllati da due flap attuati elettronicamente, soluzione che consente un risparmio di circa dell’80% rispetto ad un sistema idraulico tradizionale.

IL CERVELLONE A vigilare su tutte queste funzioni è la Lamborghini Piattaforma Inerziale (LPI) che controlla tutti i sistemi elettronici della vettura in tempo reale, attivando i flap in meno di 500 millisecondi per garantire il migliore assetto aerodinamico della vettura in ogni condizione di guida.