Autore:

Federico Sardo

CURIOSITÀ Lamborghini è sicuramente un mito nella storia automobilistica italiana e mondiale. Ma siete sicuri di sapere tutte le mille curiosità che riguardano la storica casa di Sant’Agata bolognese? Eccone alcune, che riguardano, tra le altre, anche Enzo Ferrari. Per esempio, non tutti sanno che l’azienda guidata da Ferruccio Lamborghini ha cominciato nel 1948 la propria storia producendo trattori. E soprattutto che è ancora attiva in questo settore. Alle auto si è convertita solo nel 1963.

FERRARI Le liti tra Ferruccio Lamborghini e Enzo Ferrari sono entrate nella leggenda. Si dice che Lamborghini avesse due automobili prodotte dalla casa di Maranello e che a un certo punto si fosse accorto che la frizione delle sue auto era la stessa dei trattori Lamborghini. Quando disse a Enzo Ferrari che questi costruiva le sue auto usando parti dei suoi trattori, Ferrari lo insultò e da lì Lamborghini decise che sarebbe entrato anche lui nel mondo della produzione di auto sportive. Questa è la leggendaria genesi della Lamborghini 350 GTV.

SENZA MOTORE Lamborghini 350 GTV, presentata al Salone automobilistico di Torino, non era in realtà ancora pronta, e pertanto sotto il cofano, al posto del motore, c’erano in realtà dei mattoni.

SOLO PIRELLI Sin dal primo giorno, nel 1963, è sempre stata fortissima la relazione tra Lamborghini e Pirelli, tanto che tutte le auto prodotte dalla casa bolognese sono sempre state equipaggiate con gomme di questa marca, molte delle quali realizzate su misura.

NIENTE CORSE A Ferruccio Lamborghini non sono mai piaciute le corse e non ha mai voluto lanciarsi nel mondo GP, pensando che fosse uno spreco di tempo e di risorse.

SINATRA E LA MIURA Frank Sinatra è soltanto una delle tantissime star che hanno posseduto una Lamborghini, in particolare una Miura, vera icona degli anni Sessanta. Pare che a quell’epoca, The Voice abbia dichiarato: “ Compri una Ferrari quando vuoi essere qualcuno. Compri una Lamborghini quando sei qualcuno”.

POLIZIA Lamborghini ha donato due Gallardo alla polizia di stato italiana. Includono anche due box refrigerati per il trasporto d’urgenza di organi, ma - a differenza di quanto riportato all’epoca da molti media - non è quello il loro utilizzo esclusivo e l’Arma le può utilizzare per svariate funzioni di servizio.

COUNTACH Lamborghini Countach, una delle vetture più iconiche della Casa, è stata in produzione per sedici anni, dal 1974 al 1990. Sono in molti a considerarla la supercar per eccellenza.

ELETTRA Il nome Lamborghini negli ultimissimi anni ha avuto una nuova popolarità anche grazie all’ultima erede della nota casa di Sant’Agata. Tra social network, musica e reality, Elettra Lamborghini è una delle personalità più ricercate su internet, e anche noi non abbiamo potuto esimerci dal dedicarle un articolo.

LA PIÚ AMATA DAI RAPPER Da Gué Pequeno a Rick Ross, da Kanye West a Lupe Fiasco, sono tantissimi i rapper che hanno dedicato rime o intere canzoni a qualche auto dell’azienda bolognese, o che ne hanno inserita una nei propri video. A questo link potete trovarne una selezione.