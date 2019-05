Autore:

La Redazione

ELETTRA LAMBORGHINI La 24enne Elettra, nipote di Ferruccio Lamborghini ed erede della storica casa di Sant’Agata Bolognese, è sulla bocca di tutti per la sua partecipazione come giudice al talent di Rai Due (condotto da Simona Ventura) The Voice of Italy, al fianco di Morgan, Gigi D’Alessio e Gué Pequeno. La sua fisicità prorompente e il suo carattere simpatico ed estroverso l’hanno resa già da qualche anno una vera e propria regina dei social, con oltre 4 milioni di follower su Instagram. Nel giro di pochissimi anni la giovane bolognese è così passata dall’essere una “semplice” ereditiera a una vera e propria celebrity, in un percorso fatto di televisione, musica, qualche incidente “sexy” e tante Instagram story. E qualche auto da sogno, ca va sans dire. Conosciamola meglio.

REALITY E MUSICA La sua popolarità è partita dai reality show, con la partecipazione a vari programmi di MTV come Super Shore e Geordie Shore, passando per il Grande Fratello VIP spagnolo. Lo sbarco nel suo paese natale, l’Italia, è avvenuto poi con Riccanza, il reality dedicato alle vite dei giovani rampolli di famiglie molto danarose. Nell’ultimo anno la sua popolarità però è andata alle stelle in tutto il mondo soprattutto grazie alla musica, in particolare grazie a un singolo reggaeton di grandissimo successo intitolato “Pem Pem”, che ha superato i 100 milioni di views su YouTube, e alla successiva hit “Mala”.

SEXY INFLUENCER Dopo twerking, Instagram stories, cavalli, cagnolini e bolidi sportivi, negli ultimi giorni il web si è scatenato di nuovo per Elettra grazie a un servizio delle Iene, in cui l’inviata del programma di Italia 1 Mary Sarnataro ha coinvolto l’ereditiera bolognese in uno scherzo della serie “Tinder e sorpresa”: ha iscritto infatti “in incognito” la giovane influencer alla popolare dating app utilizzando un nome falso e fotografie in cui non è troppo riconoscibile, per vedere come avrebbero reagito i suoi “match” nel momento in cui si sarebbero trovati davanti la popolare bomba sexy. Le reazioni sono state le più varie, tra forfait dell’ultimo minuto, approcci aggressivi e grande stupore. C’è anche chi di persona ammette di aver trovato la Lamborghini molto più acqua e sapone di quanto non lasci intendere solitamente la sua immagine.

LE AUTO Al tempo della sua presentazione al pubblico italiano per la partecipazione a Riccanza, Elettra si è fatta notare per avere dichiarato che non sapeva quante Lamborghini avesse, ma la sua auto del cuore è un’Audi A1 bianca e rosa, personalizzata con il suo nome sulla parte posteriore della vettura. Tra i bolidi della casa di famiglia invece la sua preferita è la Lamborghini Gallardo. La ventiquattrenne dichiara anche di avere pensato spesso all’eventualità di entrare a lavorare nell’azienda di Sant’Agata Bolognese, ma che per il momento è troppo impegnata tra i suoi altri mille progetti.

LA VITA PRIVATA Se la fisicità prorompente di Elettra lascerebbe intendere un carattere da femme fatale, in realtà la ragazza dichiara di essere una grande romantica e anche piuttosto timida. Non è la party girl che le sue canzoni suggeriscono e nelle interviste dichiara “sono astemia, non tocco alcol. Non fumo, non ho mai fumato né sigarette né marijuana” e in diretta a EPCC ha confessato a Alessandro Cattelan: “sono una suora atomica, proprio vecchio stampo. Sono molto provocante, ma sono tutto fumo e niente arrosto”. Questo prima di fidanzarsi con Afrojack, notissimo dj e produttore olandese di musica electro. I due si frequentano ormai da molti mesi, e tra una Instagram story e l’altra qualcuno ha cominciato a parlare anche di matrimonio.

NON COSì TIMIDA Ciononostante, Elettra ha sempre fatto parlare di sé anche per la parte più sexy e trasgressiva della sua personalità. Oltre al tatuaggio maculato che le adorna il lato b e ai quarantaquattro piercing disseminati per il suo corpo, sono parecchi anche gli aneddoti e le dichiarazioni piccanti che la riguardano. Vediamone alcuni.

NUDA ALLA META In un’intervista ormai famosa ha raccontato a Luca Giampieri del quotidiano La Verità di avere guidato completamente nuda da Bologna a Riccione per una scommessa, e di essersi anche fermata al Mc Donald’s. O meglio, al Mc Drive, senza scendere dalla macchina. Circa un anno fa, prima di fidanzarsi quindi, aveva dichiarato al programma radio Un giorno da pecora (in onda su Radio Uno) di essersi stufata degli uomini e di essere in quel momento più interessata alle donne.

GLI “INCIDENTI” SEXY Al programma Grand Hotel di Piero Chiambretti invece, davanti a uno scandalizzato Don Mazzi, ha raccontato che il suo sogno sin da piccola è quello di fare un calendario completamente nuda, e che non escluderebbe affatto anche l’opzione di girare un film porno. Ritornando al discorso piercing invece, dopo il concerto di marzo di Gué Pequeno al Forum di Assago, molte fotogallery hanno messo in evidenza quello che la procace bolognese nasconde nelle parti intime, reso visibile da un body particolarmente attillato. Non ci è voluto molto prima che qualcuno, ripreso anche dalla famosa pagina Commenti Memorabili, commentasse che finalmente anche una Lamborghini parrebbe essere equipaggiata con il gancio di traino.