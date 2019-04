Autore:

Matteo Gallucci

A ME GLI OCCHI Immaginatevi una ragazza, una bella ragazza molto appariscente che non passerebbe inosservata neanche struccata indossando una tuta di seconda mano. Magari è, casualmente, anche proprietaria di una Lamborghini Aventador nera opaca che ad ogni accensione e affondo sul pedale del gas fa tremare i muri con i suoi 740 CV sprigionati dal nobile V12. È abbastanza per farsi notare? Non per la modella russa Daria Radionova che ha "personalizzato" la propria Lamborghini incastonando la livrea con la bellezza di 2 milioni di autentici cristalli Swarovski.

QUESTIONE DI LIKE Per questa scelta singolare la ragazza sta facendo parlare di se su Instagram dove è molto seguita con circa 120 mila follower. Qui posta le sue foto e quelle della sua Lambo personalizzata che, per non lasciare nulla al caso, è dotata anche di una targa personalizzata "DARIA IIA". La sua scelta è stata criticata da molti e Daria ha voluto ribattere con un piccato commento: "l'ho fatto perché mi piace e non ho certo buttato via i vostri soldi".

IL TEMPO È DENARO L'Aventador non è certo una vettura economica con un prezzo di listino di 313 mila euro e il lavoro di personalizzazione, con la scritta SV laterale decorata con cristalli di colori diversi, è stata effettuata dalla "Cars in Cloaks", una azienda londinese specializzata, per la bellezza di 700 ore di lavoro. Non una prima assoluta visto che Daria aveva come auto personale una Lamborghini Huracan rossa che aveva subito il medesimo trattamento con una particolarità: pare, tra mito e leggenda, che per applicare i preziosi cristalli fece arrivare direttamente dalla Russia i suoi gioiellieri di fiducia.

SFILATA SUPER La blogger russa ha presentato la propria Aventador durante la sfilata di supercar a Londra. Ironia della sorte l'impressionante scheda tecnica che recita 350 km/h di velocità massima e 2,8 secondi per lo 0 a 100 orari non è stata materia di dibattito. Piuttosto i presenti si sono interrogati, scherzosamente, di come la marea di Swarovski potessero rimanere incollati alla carrozzeria con il grande calore che produce il potentissimo V12 da 6.5 litri. La domanda sorge spontanea... Daria userà l'Aventador come una city-car per non perdere i propri Swarovski?