IL TRAILER È QUI Le parole d’ordine del nuovo Fast & Furious sono realismo e sobrietà. Caratteristiche che non sono mai mancate negli episodi precedenti, ma che questa volta sono ancor più accentuate.

RITORNI E NUOVE PRESENZE Il primo trailer di Fast & Furious 9 (o Fast9), annunciato nei giorni scorsi, dura quasi quattro minuti: un’eternità. Mostra sequenze e rivela cose che sarebbe stato forse bello scoprire più avanti. Ritroviamo Helen Mirren e Charlize Theron nel cast, ma soprattutto viene spiegata la presenza di John Cena nel cast: il suo personaggio si chiama Jacob, definito “ladro esperto, assassino, pilota ad alte prestazioni”. Inaspettatamente, è anche il fratello di Dominic Toretto (Vin Diesel), con cui ha una rivalità che li porterà a scontrarsi, apparentemente all’ultimo sangue.

CRASH! BOOM! BANG! L’intero cast è impegnato in acrobazie sempre più spettacolari e improbabili: auto e uomini saltano dalle montagne, fermano macchine in volo con il corpo, affrontano decine di nemici come fossero di pongo, si gettano da autobus in corsa, guidano convogli corazzati che frullano tutto quello che incontrano sul loro tragitto, corrono lungo ponti che crollano, si gettano da precipizi pronti a essere raccolti da un caccia Stealth che passa da quelle parti, montano motori a reazione su una vecchia Pontiac Fiero. Insomma, il solito tran tran di tutti i giorni per Toretto & Co (meno per le loro controfigure).

LE AUTO Insieme al trailer sono stati pubblicati i poster dei protagonisti, che li presentano nella consueta posa da duri, e con il mezzo che guidano nel film. Nell’ordine, abbiamo:

Dodge Charger 500 - Dominic Toretto (Vin Diesel)

- Dominic Toretto (Vin Diesel) Yamaha YZ450F - Letty Ortiz (Michelle Rodriguez)

- Letty Ortiz (Michelle Rodriguez) Jeep Rubicon - Roman Pearce (Tyrese Gibson)

- Roman Pearce (Tyrese Gibson) Noble M600 - Ramsey (Nathalie Emmanuel)

- Ramsey (Nathalie Emmanuel) Honda NSX - Tej Parker (Ludacris)

- Tej Parker (Ludacris) Chevrolet Chevelle SS 1974 - Mia Toretto/O'Conner (Jordana Brewster)

- Mia Toretto/O'Conner (Jordana Brewster) Ford Mustang GT350 - Jacob Toretto (John Cena)

- Jacob Toretto (John Cena) Toyota Supra - Han Lue (Sung Kang)

E se avete l’impressione che i poster siano un pessimo lavoro fatto con Photoshop, sappiate che non siete i soli a pensarlo.

PLOT TWIST Decisamente inaspettato il colpo di scena finale, che vede il ritorno di Han (Sung Kang), che era stato ucciso da Deckard Shaw (Jason Statham) alla fine di Furious 6 e, tecnicamente, anche tre film prima, in Fast and Furious: Tokyo Drift. Un personaggio, quello di Han, che era piaciuto un sacco al pubblico: così tanto che lo ritroviamo anche negli altri film, ambientati temporalmente prima del terzo capitolo. Per scoprire come mai non è morto, e perché i suoi amici hanno partecipato a un funerale evidentemente fittizio, però, toccherà aspettare il 22 maggio, quando il film diretto da Justin Lin arriverà nelle sale.