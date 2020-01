FAST AND CAUTIOUS Si cresce, si diventa grandi, le responsabilità aumentano. E se hai un figlio di cui prenderti cura, le corse clandestine e le auto taroccate potrebbero non essere più la priorità numero uno. Il primo teaser trailer del nuovo Fast & Furious mostra un Dominic Toretto (Vin Diesel) in versione padre di famiglia, che spiega al figlio Brian (in ricordo dell’amico scomparso) come riparare il motore di un vecchio trattore, in una fattoria in mezzo al nulla, mentre la mamma osserva felice i due. L’immagine perfetta di un certo ideale di sogno americano. Ma quanto potrà durare?

LA FAMIGLIA È TUTTO Dom non può più vivere la sua vita un quarto di miglio alla volta, dice al figlio. Una frase che non ci saremmo mai aspettati di sentire da uno come Toretto, e che sancisce la raggiunta maturità del personaggio. Mentre sta per augurare la buona notte al figlio, Letty (Michelle Rodriguez) gli regala il rosario di Dom, come “protezione contro quello che sta per succedere”. Musica inquietante. Sipario.

NELLE SALE A MAGGIO Non si sa ancora nulla dell’ultimo film di una delle saghe inaspettatamente più longeve della storia del cinema, e che arriverà nelle sale americane il prossimo 22 marzo. Diretto da Justin Lin (già dietro la telecamera per gli episodi 4, 5 e 6) vedrà nuovamente impegnata tutta la “famiglia”: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris ''Ludacris'' Bridges, a cui si aggiungono John Cena, Helen Mirren, Charlize Theron e Michael Rooker. Nessuna notizia sulla presenza di Dwayne “The Rock” Johnson e Jason Statham, che hanno preso la loro strada con lo spin-off ufficiale Hobbes & Shaw.

APPUNTAMENTO A VENERDÌ Il primo trailer completo di Fast & Furious 9 arriverà venerdì. Tenetevi pronti!