FAST & FURIOUS Un sacco di novità in programma per gli amanti di Fast & Furious: è infatti in arrivo su Netflix una serie animata, di cui vi proponiamo il primo trailer. A seguire, arriveranno due spin off e un nuovo capitolo chiamato, ca va sans dire, Fast & Furious 9. Ecco tutte le novità...

LA SAGA La saga cinematografica di motori più famosa al mondo. La serie nasce nel 2001 con il primo film dedicato alle avventure di Dominic Toretto (intepretato da Vin Diesel) e di Brian O’Conner (portato sullo schermo da Paul Walker, tragicamente scomparso nel 2013). Sono già otto i film usciti nelle sale cinematografiche sotto il marchio della doppia F, ma il successo della serie non sembra avere intenzione di fermarsi. Anzi.

LO SPIN-OFF Intanto l’otto di agosto uscirà nelle sale cinematografiche italiane Fast & Furious - Hobbs & Shaw, il primo spin-off nella storia del franchise, che vedrà protagonisti nientemeno che Dwayne Johnson e Jason Statham. Il film sarà ambientato due anni dopo l'ottavo capitolo della serie e sarà diretto da David Leitch. Per il ruolo del cattivo, nel cast ci sarà Idris Elba.

LA SERIE ANIMATA Ma in programma per quest’anno, anche se non si sa ancora con precisione quando, c’è anche una serie animata: Fast & Furious Spy Racers. Annunciata in aprile e prodotta da Dreamworks, sarà visibile su Netflix ma ancora non sappiamo a partire da che giorno, difatti il breve trailer appena uscito presenta soltanto la scritta "Coming Soon". Sappiamo anche qualcosa sulla storia di questa serie animata: si concentrerà sulla figura di Tony, il cugino teenager di Dominic Toretto, e il suo gruppo di amici, infiltrati all’interno di una banda criminale specializzata nel mondo delle corse automobilistiche.

IL TRAILER Nei trenta secondi scarsi del teaser trailer vediamo gareggiare due auto, una evidentemente ispirata a una Dodge Challenger, su una strada di Los Angeles, ovviamente sfidando i limiti della fisica all’insegna della spettacolarità. Se già questa era una delle caratteristiche principali dei film della saga, non possiamo che immaginare quanto, in una serie animata, gli studios avranno premuto il pedale sull’acceleratore (è il caso di dirlo) per quanto riguarda questo aspetto.

NONO CAPITOLO E UN ALTRO SPIN-OFF Se questo non vi bastasse, l’anno prossimo è in arrivo anche il prossimo vero e proprio capitolo della saga, Fast & Furious 9, con la data di uscita fissata per il 22 maggio 2020 nei cinema americani, e che vedrà John Cena prendere il posto di The Rock tra i protagonisti della serie. E non è ancora tutto: a gennaio infatti Vin Diesel, che ormai è anche produttore della saga, aveva accennato all’idea di un altro spin-off della serie, questa volta incentrato su protagonisti femminili. Insomma è sicuro che per un bel po’ di tempo gli appassionati di motori e corse spettacolari sul grande schermo non resteranno decisamente a bocca asciutta.