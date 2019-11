FRANTUMA RECORD Chi non ha mai sognato di mettersi al volante di un super trattore e di lanciarlo a folle velocità su un rettilineo sterminato? Questo bizzarro privilegio è toccato al pilota britannico Guy Martin, personaggio eclettico, mezzo centauro e mezzo presentatore televisivo. Il trentottenne di Grimsby detiene una serie di curiosi primati, che fanno di lui un personaggio davvero stravagante. La giuria del Guinness World Record gli ha infatti attribuito tre differenti record di velocità. Il primo stabilito in motocicletta all’interno di una Wall Death, il secondo siglato a bordo di una soapbox e per finire un terzo, sancito solo pochi giorni fa al volante di un trattore JCB.

TRATTORE DA PRIMATO Sul rettilineo del campo di volo di Elvington, vicino York in Inghilterra, il trattore di Guy, modificato per l’occasione dal Williams Advanced Engineering, il reparto che cura la preparazione tecnica delle monoposto Williams di F1, ha raggiunto una velocità massima di 217 km/h, buoni per aggiudicarsi uno strabiliante primato mondiale. Oltre a un’aerodinamica sapientemente curata, il trattore JBC Fastrac 800, questo il nome ufficiale del veicolo, può contare su un motore davvero impressionante. Parliamo di un propulsore Diesel da 7,2 litri di cilindrata in grado di sviluppare una potenza di 1.000 CV e una coppia massima di 2.500 Nm. Il record è stato stabilito solo alcuni giorni fa, dopo che il 20 giugno scorso Martin aveva sfondato il muro dei 167 km/h. Pensate che per frenare il bolide i tecnici JCB hanno dovuto installare anche un piccolo paracadute! e chi lo ferma piu?