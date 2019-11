RECORD SU RECORD Siamo abituati alle trovate pubblicitarie estreme dell'azienda Red Bull, ma l'ultima in ordine di tempo, quella che ha visto per protagonisti i meccanici del box del team di Formula 1 - peraltro già sotto i riflettori per il super-record di velocità stabilito in Brasile con il cambio gomme in un secondo e 82 centesimi completato sulla monoposto di Verstappen - ha qualcosa di straordinario. E di geniale. Sopra i cieli del "Centro per l'allenamento dei cosmonauti Yuri Gagarin" situato a Scelkovo (anche nota come Star City, Città delle Stelle, nei pressi di Mosca) è stato realizzato il primo pit-stop di Formula 1 in assenza di gravità.

IMPRESE FOLLI Una Red Bull RB1 del 2005, la monoposto del debutto nel Mondiale di Formula 1, è stata caricata e ancorata su un aereo Zero-G (nella fattispecie un Ilyushin Il-76 MDK) e durante i 22 secondi di discesa in picchiata che il veivolo compie per simulare l'assenza di gravità, gli uomini del team hanno effettuato il cambio gomme più estremo e dinamico della loro vita. Un'impresa folle come tante altre di cui il Live Demo Team della scuderia austriaca si è reso protagonista, come quando la monoposto del team è stata portata in vetta all'Himalaya, o sulle rive del mar morto in Giordania, o ancora nelle ripetute performance su ghiaccio, neve e nel deserto.

ESPERIENZA MEMORABILE Il capo meccanico Joe Robinson, ha commentato: "È stato più difficile di quanto pensassimo, in quelle condizioni realizzi quanto importante sia la gravità. Abbiamo dovuto effettuare il pit-stop in codizioni estreme, lavorando in modo molto diverso dal solito, ma siamo stati brillanti. Un'opportunità che capita una volta nella vita, è stato incredibile!" Anche Mark Willis, il coordinatore del team, ha raccontato: "Il mio stomaco era okay, ma la mia testa stava per esplodere! Non riuscivo a pensare in modo lineare, la mia mente non riusciva a capire cosa stesse accadendo, mi sono serviti almeno 2-3 voli di prova per riuscire a capire cosa stessimo facendo."