Autore:

Dario Paolo Botta

TOSAERBA DA RECORD Honda Mean Mower Mk2 (HF2622) si riconferma il tosaerba più veloce del mondo, stracciando il record di accelerazione da fermo del Guiness World Record, con uno scatto da 0 a 160 km/h in uno strabiliante 6,29 secondi. Si tratta dell'ennesimo successo per Honda dato che nel 2014 lo stesso trattorino (Humdrum HF2620), con un motore molto meno potente aveva stabilito il record di velocità massima, raggiungendo i 188 km/h, grazie al propulsore V-Twin della Honda Firestorm da 1.000 cc e 109 CV.

UN TRATTORINO FATTO PER LA PISTA Questa volta la versione Mk2 di Honda si è portata a casa il titolo grazie a una serie di modifiche che hanno coinvolto il telaio, cambio e propulsore. Lo chassis è stato infatti riprogettato dal Team Dynamic, che gareggia per Honda nel British Touring Car Championship. I Tecnici hanno apportato alcune modifiche all’impianto frenante aggiungendo dischi in titanio rinforzati. La trasmissione installata su Honda Mean Mower Mk2 è di derivazione sportiva e conta di un cambio sequenziale a sei rapporti. Il peso complessivo del tagliaerba si aggira intorno ai 140 kg. Il posto di guida è stato modificato con sedile sportivo Cobra e volante da corsa Sparco.

MOTORE SPORTIVO Il trattorino tagliaerba è equipaggiato con un motore da urlo, lo stesso che spinge la Honda CBR 1000 RR, un propulsore benzina quattro cilindri da 1.000 cc, 200 CV e 116 Nm di coppia massima. Tutta questa potenza consente a Honda Mean Mover Mk2 di raggiungere una velocità di 240 km/h, con un’accelerazione 0-100 km/h sotto i 3 secondi.

UNA DONNA AL VOLANTE Alla guida di questo piccolo bolide, Jessica Hawkins giovane promessa della W Series. Sul circuito Dekra Lausitzring raceway di Klettwitz in Germania, la campionessa britannica, di fronte alla giuria del Guinness World Record, ha fatto scattare il tosaerba Honda con un'accelerazione sufficiente a polverizzare qualsiasi primato.

TOSAERBA AL 100% Ciò che più sorprende è il fatto che Honda Mean Mower Mk2 resta pur sempre un tosaerba a tutti gli effetti, con un rotore posto al disotto del sedile sportivo Cobra, alimentato da una coppia di motori elettrici da 12V che azionano le lame in fibra di carbonio. Peccato che Honda non lo produca in serie, sarebbe divertente sfrecciare in giardino con questo piccolo demonio nelle assolate domeniche d’estate…