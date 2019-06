Autore:

Danilo Chissalè

SPECIALISTI Honda ha recentemente rinnovato la sua CB500X con una serie di modifiche che la rendono più adatta ad affrontare percorsi fuoristrada semplici. Secondo i ragazzi di Rally Raid, officina inglese specializzata nella preparazione di moto off-road, la CB500X, con i dovuti accorgimenti, può fare molto di più. Ecco come hanno trasformato una crossover di piccola cilindrata in una moto pronta ad affrontare una tappa della Dakar.

SOSPENSIONI Le migliorie principali riguardano le sospensioni. Eliminato forcella e monoammortizzatore di serie, Rally Raid ha optato per le sospensioni Kit 2 presenti nel loro catalogo dotate di regolazione del precarico molla e dell’idraulica con escursione maggiorata di 2 cm. Discorso analogo anche per la forcella, anch’essa completamente regolabile e con escursione maggiorata. Se non si necessita di maggior escursione a catalogo è presente anche il Kit 1, ugualmente raffinato ma meno costoso.

IL RESTO Ma il solo lavoro sulle sospensioni non sarebbe sufficiente a trasformare la CB500X in un’inarrestabile moto specialistica. A completare la preparazione troviamo infatti cerchi a raggi (sia tubeless, sia con camera d’aria) calzati da pneumatici Continental TKC 80, un impianto di scarico Scorpion (disponibile anche a passaggio alto), leve regolabili, pedane enduro e l’utilissimo telaio in tubi a protezione di motore e coppa dell’olio. Per i veri avventurieri è possibile dotare la CB500X di telaietti e portapacchi in alluminio, ideali per ospitare un tris di borse morbide.

PREZZO Il kit completo di accessori che equipaggia la CB500X supera di slancio i 5.000 euro, non pochi considerando che la CB500X costa 6.890 euro. Nello specifico: il kit sospensioni costa 1.500 euro, altri 1.500 si aggiungono con i cerchi tubeless, 300 euro per i porta pacchi, 276 euro per la protezione motore e per finire gomme (160 euro), scarico (340 euro), leve regolabili (34 euro)… ne vale la pena? Bisognerebbe guidarne una per decidere, ma un pensierino lo farei.