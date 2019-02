IN SELLA Appena salito in sella trovo tutto al posto giusto, in linea con i canoni di una crossover: manubrio alto e largo, pedane in posizione neutra e una seduta posta ad altezza "umana" , 830 i millimetri che la separano dal suolo. Buona anche l'ergonomia dei comandi con la leva del freno regolabile, cosa non sempre disponibile su moto entry level.

ISPIRA FIDUCIA La facilità di guida è da sempre un punto di forza di Honda e la nuova CB500X non delude le aspettative. Fin dai primi metri mi comunica cosa è in grado di fare in maniera onesta, bene cosi!

BICICLETTA Il test inizia affrontando i dedali di un borgo che si inerpicano su una collina. Qui apprezzo l'angolo di sterzo maggiore che in passato e la precisione e leggerezza della frizione. Ottima anche l'agilità nonostante i quasi 200 kg in ordine di marcia della piccola crossover.

FRIZZANTE Il motore, come per le sorelle su cui è montato, mi colpisce per la linearità dell'erogazione, nonostante la ridotta cavalleria si riprende velocità senza sussulti anche con una marcia in più rispetto a quella consigliata. I 43 Nm di coppia che spingono la CB500X non sono esagerati ma sono posizionati bene, in maniera crescente, con il meglio che arriva nella parte centrale del contagiri, permettendomi di passeggiare in 3-4 marcia quando voglio guardare il panorama. Il discorso cambia quando cerco il massimo delle prestazioni: i 48 cv di potenza massima arrivano in alto, oltre gli 8.000 giri/min, bisogna dunque insistere sul gas, tirando le marce quasi fino al limitatore ottenendo di contro la sensazione di andare fortissimo.

PRECISO Con questo tipo di motore avere un cambio ben a punto è fondamentale. Quello della CB è preciso come un bisturi e giocare con lui per trovare il rapporto corretto per uscire forte di curva è quasi un piacere. Con il nuovo display TFT, poi, è finalmente possibile vedere la marcia inserita... se non vi trovate in pieno sole perchè, come per la CB500F e la CBR500R, anche quello della X soffre i raggi solari.

TONDA La CB500X si comporta in maniera totalmente diversa rispetto alle sorelle, ovviamente, ma anche rispetto alla versione precedente. La nuova ruota da 19" all'anteriore la rende meno nervosa e svelta tra le curve, ma ne traggono beneficio la stabilità una volta impostata la curva e il piacere di guida. Promossi anche i Dunlop Trailmax Mixtour di primo equipaggiamento, anche grazie all'asfalto impeccabile di Tenerife uno dei migliori che io abbia mai visto.

PRONTE A TUTTO Se le sospensioni sulle altre CB non mi hanno convinto, quelle della CB500X sono tutta un'altra storia. Merito della diversa taratura dell'escursione maggiorata. Filtrano senza patemi d'animo buche e dossi e non hanno fatto una piega trasmettendomi il giusto mix tra sportività e comfort anche a ritmo sostenuto. Promossi ma con riserva i freni: a passeggio sono sufficientemente potenti e mai bruschi nell'attacco, ma un po' di mordente in più non gusterebbe, specialmente se si viaggia con passeggero a bordo o a pieno carico.

COMFORT Come la sorellona Africa Twin, anche la CB500X ha l'indole della viaggiatrice. Con lei mi sono sentito coccolato, la sella è accogliente e non affatica il deretano, il plexi maggiorato protegge bene (anche se la possibilità di regolarlo solo mediante l'utilizzo di attrezzi è un piccolo difetto) e le solite vibrazioni superati i 6.000 giri/min sono meno fastidiose rispetto a quelle che ho avvertito in sella alla CB500F. E poi i consumi: in una giornata a passo sportiveggiante, tra sali-scendi, marce tirate e lunghi tratti a velcità autostradale il computer di bordo segna solo 3,9 l/100 km... strabiliante!

FUORI! Con ruota da 19 pollici, pneumatici tassellati e sospensioni a lunga escursione una deviazione in fuoristrada è d'obbligo. Sia chiaro, con la CB500X non ci potrete mai fare enduro vero, non è il suo mestiere, ma vi accompagnerà sulle strade bianche senza fiatare in maniera sicura. Il motore con la sua cavalleria limitata e l'erogazione lineare è perfetto per affrontare superfici a bassa aderenza e le sospensioni, che in città filtravano i dossi in maniera impeccabile, non si scompongono nemmeno davanti a buche, sassi o radici. In questa situazione la potenza dell'impianto frenante è perfetta per un ABS sprovvisto di una taratura dedicata al fuoristrada.

IN QUESTO SERVIZIO

CASCO SHARK SPARTAN CARBONCon le sue due alucce posteriori da Asterix ha uno stile che non si confonde con altri caschi e eleganti sono le grafiche nere sulla pelle a vista in fibra di carbonio e kevlar, della colorazione Carbon Black Anthracite. Pesa 1.290 grammi, ma l’ottima abitabilità lo fa sembrare anche più leggero quando è indossato. È confortevole, ha un ampio e comodo visierino a scomparsa per il sole e una ventilazione regolabile per il viso e la calotta che funzionano bene in ogni clima. Non è uno dei caschi più silenziosi ma anche dopo ore in sella non stanca ed è un valido compagno di viaggio.

GIACCA T.UR J-ONETucano Urbano si da all'avventura con il brand T.ur. La giacca ha ispirazione vintage abbinata alla praticità e alla tecnologia dei giorni nostri. Realizzata in cordura, la J-One è la prima giacca a utilizzare protettori traspiranti D3O. Le tasche eterne sono solo due, una di queste è impermeabile. Per la stagione fredda è disponibile una giacca interna sfoderabile mentre l'antipioggia è esterno e viene riposto nella tasca posteriore. Vera chicca è il tracking per il Camel Bag.

GUANTI T.UR G-ONE Guanto quattro stagioni da abbinare alla giacca J-ONE. Il G-ONE è omologato secondo la normativa specifica EN13594. Comode la doppia regolazione polso/avambraccio e gli inserti elastici sul dorso.

STIVALI HELD JOBLIN I Joblin sono stivali polivalenti, a loro agio sia sulle moderne maxi enduro, sia sulle naked. L'esterno è un sapiente mix di pelle e tessuto mentre la membrana interna è in poliestere. Nel mezzo lavora la membrana OutDry che ripara da acqua e vento mantenendo il piede asciutto. Non mancano ovviamente le protezioni su malleolo e stinco, mentre la suola è realizzata con gomma ad alto grip

JEANS TUCANO URBANO GENOVA GAG: Pratico jeans tecnico dal taglio moderno. Il tessuto denim è rinforzato con inserti di fibra aramidica. Sempre in ambito sicurezza ci sono protezioni sulle ginocchia e la predisosizione per quelle sulle anche. Molto pratici gli inserti riflettenti a scomparsa nelle gambe.